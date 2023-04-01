Cimbom, Adana Demirspor'u konuk ediyor!

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 27. hafta maçında bu akşam Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Nelsson ve Mertens dönüyor

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, bu akşam oynanacak olan karşılaşmada sahadaki yerini alacak. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dries Mertens'in de mücadelede forma giymesi bekleniyor.

Cimbom'da tek eksik Berkan Kutlu

Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, karşılaşmada sahaya çıkamayacak.