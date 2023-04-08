Cimbom, 60 Milyon euro'luk oyuncuya kancayı taktı!

Süper Lig'de lider olan Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Gomis'in sözleşmesinin sona erecek olması Icardi'nin durumunun belirsizliğini koruması yönetimi, alternatif isimler için harekete geçmeye itti.

Teknik direktör Okan Buruk'un üçüncü bölgeye fiziksel olarak daha güçlü bir oyuncu istemesinin ardından listeye Premier Lig'de Manchester United forması giyen ve kulübünde fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Anthony Martial girdi.

Gelecek sezonun planlarında yok

Manchester United'da Eric ten Hag'ın gelecek sezon planlamalarında yer vermediği Martial için birçok takımda devreye girdi.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da sezon sonu Anthony Martial için hareketlilik yaşanacak. İngiliz ekibinde yedek kaldığı için ayrılığa sıcak bakan Fransız forvetin Galatasaray'ın sunacağı teklife ve projeye olumlu yaklaşması bekleniyor.

Erden Timur Ada'ya gidiyor

Diğer yandan sarı-kırmızılı takımda transfer sihirbazı olarak gösterilen Erden Timur'un da Martial için düğmeye bastığı ve Okan Buruk'un özellikle istediği oyuncu için İngiltere'ye gidip şartları öğreneceği iddia edildi.

Bu sezon Manchester United ile 16 karşılaşmada görev yapan Martial, 6 kez gol sevinci yaşadı. Takım arkadaşlarına 2 kez de gol pası veren 27 yaşındaki yıldızın kontratı İngiliz devi ile 30 Haziran 2024'te sona erecek.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Martial, 2015'te 60 milyon euro bonservisle Manchester United'a transfer olmuştu.