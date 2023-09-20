Cimbom 1 puanı son dakikalarda kopardı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Rams Park'ta oynanan mücadelede temsilcimiz 86. dakikada Sacha Boey'in, 88. dakikada ise Tete'nin mükemmel golleri ile puanı almayı başardı.

Kopenhag'ın gollerini ise 35. dakikada Elyounoussi ve 58. dakikada Gonçalves attı. Kopenhag forması giyen Jelert, 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Manchester United'a konuk olacak. Kopenhag ise aynı gün Bayern Münih'i ağırlayacak.