Cilt ve kalın bağırsak kanseri tedavisinde önemli gelişme sağlandı

Söz konusu gelişme “Journal Science Translational Medicine” bilim dergisinin son sayısında yayımlandı.

Buna göre, hücreler arasında genetik talimatları taşıyan molekül “Mesajcı RNA” (mRNA) kokteylinin fareler üzerinde denenmesi sonucu kalın bağırsak ve cilt kanserinin tedavisinde önemli gelişmeler kaydedildi.

Araştırmayı yapan BioNTech bilim insanları özel bir mRNA kokteyli geliştirerek, bununla hücrelerin kanserle savaşan dört molekül üretmesini sağladı. Bunun sonucu farelerde, kalın bağırsak ve cilt kanseri tümörlerinin bastırıldığı görüldü.

Türk bilim insanları, Covid-19 aşısından önce de mRNA aracılığıyla kansere çare bulmak için uzun zamandır çalışıyordu.

Araştırmanın yayımlandığı bilim dergisinde, mRNA Covid-19 aşılarının salgının önlemesinde önemli gelişmeler sağladığı belirtilerek, Türk bilim insanlarının buradan yola çıkarak, bu teknoloji aracılığıyla diğer hastalıkların da tedavisi için çalıştığı bildirildi.

mRNA aşısı kansere çare olur mu?

Büyüme, enerji üretimi ve hastalıklara karşı savunma gibi hücresel işlevler için vücut, proteinlere ihtiyaç duyuyor, mRNA hücreleri, işte bu proteinlerin sentezlenebilmesi için gerekli şifreyi taşıyor.

mRNA aşı teknolojisinde laboratuvarda üretilen bir mRNA dizisi vücuda enjekte ediliyor. Bunların ilettiği şifreyi alan hücreler, aslında "kendinden olmayan" protein parçaları oluşturmaya başlıyor.

BioNTech aşısında bu şekilde vücudun, koronavirüse ait sivri uçlu proteinleri üretmesi sağlandı. Bağışıklık sistemi bu sivri uçlu proteine bakıyor ve "Bu bana ait değil" diyor. Böylece antikor adı verilen başka bir protein üretiyor. Bu antikorlar vücudu koronavirüse karşı koruyor.