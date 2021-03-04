Çilingir Bakasetas iş başında: Trabzonspor İstanbul deplasmanından üç puanla dönüyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo mavililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Djaniny ve Bakasetas attı. Kasımpaşa'nın tek golü ise Yusuf Erdoğan'dan (P) geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo mavililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Djaniny ve Bakasetas attı. Kasımpaşa'nın tek golü ise Yusuf Erdoğan'dan (P) geldi.

Maçtan dakikalar;

5. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi. Dönen topu sağ son çizgide önünde bulan Varga’nın vuruşu yandan auta çıktı.

24. dakikada Brecka savunmadan çıkmak isterken sol tarafta topu Djaniny’e kaptırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

38. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Yusuf Erdoğan’ın yerden içeriye çevirdiği top Berat’ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

39. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Yusuf Erdoğan’ın vuruşu filelerle buluştu. 1-1

55. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatan Ekuban’ın vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere gönderdi.

62. dakikada Bakesetas’ın sağ taraftan kullandığı kornerde kafalardan seken topu arka direkte Djaniny önünde buldu. Bu oyuncudan aldığı pasta Nwakaeme’nin kale ağzındaki vuruşu üst direkten döndü.

69. dakikada Hugo’nun orta saha yakınlarından savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Djaniny’nin ceza sahasına girerek sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.

GOL!

73. dakikada Berat’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Djaniny’nin kaleciye çarpıp havalanan vuruşunu Tosic çizgi üzerinden çıkardı. Penaltı noktasında dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Bakesetas’ın sol ayak içiyle yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-2