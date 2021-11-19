Çılgın makinistten 320 km hızda ölüm oyunu

Dünyanın en hızlı trenlerine (Shinkansen) sahip olan Japonya'da ilginç bir olay yaşandı.

Olay Japan East Rail web sitesine gelen isimsiz bir ihbarla ortaya çıktı.

İsimsiz ihbarda 6 Kasım sabahı 11.30'da Tokyo'ya giden Joetsu Shinkansen'in 40'lı yaşlarındaki sürücüsünün 320 km hızla giden trenin sürücü kabininde, akıllı telefonuyla oyunu oynadığı belirtiliyordu.

İsimsiz ihbar, Japon demiryolu şirketi JR East'in soruşturma başlatmasına neden oldu.

Kondüktörün oynadığı oyun veya oyunların ne olduğu tam olarak anlaşılamasa da makinistin bunu 10 yıldır yaptığı ortaya çıktı.

Makinistin 269.5 KM'lik Tokyo-Niigata arası yolculukta mekan tabanlı bir oyun oynadığı ve hızlı trenin avantajından faydalanmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Yaşaşan olay sosyal medyada da yankı buldu. Bazı kullanıcılar, yüksek teknolojili trenlerde artı makinistlere ihtiyacın azaldığını, dolayısıyla vakti olan makinisitin oyun oynayabileceğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise Japonya'da son dönemde trenlerde yaşanan kriminal durumlara işaret edip, oyun oynayacaklarına bu olaylara dikkat etsinler diyerek tepki gösterdi.