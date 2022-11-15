Çilez: "Milli duruş sergileyemeyenler var"

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın, İstiklal Caddesi'nde sivil vatandaşları hedef aldığını hatırlatarak, saldırıda hayatını kaybeden 6 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'yi yurt içi ve yurt dışından destekleyenleri lanetleyen Çilez, "Bu saldırıda milli duruş sergileyemeyip terör örgütlerine cesaret veren tavırlar sergileyenleri ibretle takip ediyoruz. Bu süreçte hükümetimizi, devletimizi karalamak ve suçlamak için sıraya girenler var." diye konuştu.

Terör saldırısını siyasileştirmeye ve bu yolla sulandırmaya çalışanların bulunduğunu söyleyen Çilez, terör örgütlerinin destekçileriyle mücadelede gevşememeleri gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Sınır namustur." dediğini hatırlatan Çilez, "Sınırlarımıza kasteden namussuzlar da yok değil. Bunlar PKK/PYD/YPG. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isterim, keşke onlara da biraz değinseydi. Sayın Kılıçdaroğlu, 2018 seçimlerinde HDP'ye oy satarken siyasetin ve CHP'nin namusunu düşündünüz mü? PYD ve YPG'ye 'Terör örgütü değildir.' derken olacak katliamların ortağı oldunuz mu, olmadınız mı? İstiklal Caddesi saldırısı sonrası yaptığınız açıklamalarda neden PKK'yı zikredip lanetlemediniz? Milletimiz, bu tavır ve tutumlarınızın milli olmadığını görüyor." değerlendirmelerinde bulundu.