Çilez: "Çağrımıza muhalefetin cevabını bekliyoruz"

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında, muhalefete, "eser ve hizmet siyasetinde yarışma" çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yaptıkları ve açıkladıkları projelerin, milleti heyecanlandırdığını vurgulayan Çilez, hedeflerinin büyük Türkiye olduğunu kaydetti.

Hasan Çilez, "Kişileri ve olayları bırakalım, projeleri konuşalım, takdir de milletimiz olsun. Bu açık çağrımıza muhalefetin cevabını bekliyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısındaki, "O masaya oturmaya hiç niyetimiz yok. Çünkü biz; o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz" sözlerinin sorulması üzerine Çilez, bunun, çok talihsiz bir açıklama olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine işaret eden Çilez, "Bizim Millet Kütüphanemiz var. Orada muazzam bir eser var. Orayı, başka yapılara benzetiyor olabilir. O Külliyenin içine bir kere girmesini, özellikle Millet Kütüphanesini gezmesini Sayın Akşener'e tavsiye ediyorum. Saray sözünden utanacaklar mı, göreceksiniz, orayı gezdiklerinde." değerlendirmesinde bulundu.