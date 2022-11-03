Çilez: "AK Parti'miz bir hizmet hareketidir"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında, ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefat ettiğini anımsatarak, Genç'e Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

AK Parti iktidarlarının bugün 20. yılını doldurduğunu anımsatan Çilez, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde erdemliler hareketi olarak kurulduğunu belirtti.

Çilez, "AK Parti'miz 20 yıldır milletine hizmet eden büyük bir hizmet hareketidir, çok büyük işler yaptığımızı hep birlikte müşahede edebiliyoruz. İnşallah daha uzun yıllar AK iktidarlarla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.