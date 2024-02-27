Ev Yapımı Lezzet: Çilek Reçeli Nasıl Yapılır?

Çilek reçeli, kahvaltı masalarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçeli yaparken nelere dikkat edilmeli?

Malzemeler:

500 gram çilek

2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlık:

Çilekleri yıkayın, saplarını çıkarın ve küçük parçalara kesin. İsterseniz, çilekleri blendırda püre haline getirebilirsiniz.

Bir tencereye çilekleri, toz şekeri, suyu ve limon suyunu ekleyin.

Orta ateşte karışımı kaynamaya bırakın.

Kaynayan karışımı, arada bir karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Çilekler iyice eriyene kadar pişirin.

Kaynatılan reçeli, hava almayacak şekilde temiz kavanozlara dökün. Kavanozların ağzını kapatın ve ters çevirerek soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra, kavanozları normal konumuna getirin ve serin bir yerde muhafaza edin.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

Çileklerin olgun, taze ve lezzetli olmasına dikkat edin. İri ve düzgün şekilli olanları tercih edin.

Çilekleri iyice yıkayın ve saplarını ayıklayın. Aşırı yıkama çileklerin suyunu kaybetmesine neden olabilir, bu nedenle yıkarken dikkatli olun.

Reçeliniz ne kadar tatlı olmasını istiyorsanız, o oranda şeker ekleyin. Ancak, çileklerin doğal şeker içeriği de göz önünde bulundurularak aşırı şeker eklememeye dikkat edin.

Limonsuyu, reçelin rengini ve kıvamını iyileştirebilir. Ayrıca, limon suyu çileklerin tadını dengeler ve reçelin korunmasına yardımcı olur.

Çilek reçelini fazla kaynatmamaya dikkat edin. Aksi takdirde reçel kararabilir ve tadı bozulabilir.

Reçeli kavanoza doldurduktan sonra hava almayacak şekilde kapatın ve ters çevirerek soğumasını bekleyin. Bu, reçelin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.

Çilek reçelini serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Ayrıca, kavanozun ağzını açtıktan sonra reçeli buzdolabında saklayın ve mümkün olduğunca hızlı tüketin.