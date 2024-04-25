Çikolatayı böyle tüketmek zayıflatıyor!

2021 yılında menopoz sonrası kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, sabah saatlerinde 100 gram sütlü çikolata tüketmenin, gece saatlerine kıyasla vücut yağlarını daha etkin bir şekilde yakabildiğini ve kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü gösterdi.