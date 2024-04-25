Çikolatayı böyle tüketmek zayıflatıyor!
Kanadalı diyetisyen Miranda Galati, çikolata yemenin zamanlamasının ve yönteminin kilo kontrolü ve kan şekerini düzenlemede etkili olabileceğini iddia etti. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu açıklama, birçok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı.
Menopoz sonrası kadınlar üzerinde 2021 yılında yapılan bir araştırmanın verileri oldukça ilginç veriler sunuyor.
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2021 yılında menopoz sonrası kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, sabah saatlerinde 100 gram sütlü çikolata tüketmenin, gece saatlerine kıyasla vücut yağlarını daha etkin bir şekilde yakabildiğini ve kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü gösterdi.
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Diyetisyen Galati, çikolatayı günün belirli zamanlarında yemenin, özellikle de günün son saatlerinden ziyade sabah saatlerinde tüketmenin daha faydalı olduğunu açıkladı.
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Galati'nin bir diğer önemli tavsiyesi ise çikolatanın tek başına tüketilmemesi gerektiği oldu.
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