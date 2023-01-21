Çıkan yangında mahsur kalan felçli kadın hayatını kaybetti

Yangında mahsur kalan felçli kadın öldü, eşi ve oğlu yaralandı

Altındere Gündoğan Mahallesi'ndeki Temel Ç'e ait bir evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede evi sardı.

Durumu fark eden Temel Ç. (80) camdan atlayarak kurtuldu, felçli eşi Hatuncuk Ç. ise evde mahsur kaldı.

Yakındaki bir başka evin çatı katına da sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda, yangın çıkan evde mahsur kalan felçli annesini kurtarmak isteyen Metin Ç. (50) ile camdan atlayan babası Temel Ç. yaralandı.

Hasaran neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Eve giren ekipler, yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşlı kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan olay yerine gelerek, ölen Hatuncuk Ç'nin ailesine başsağlığı diledi.