Cihan Paçacı istifa etti

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti.

Altılı Masa toplantısı sırasında gelen istifaya Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkındaki olumsuz ifadeleri neden oldu.

Paçacı'nın istifa metninde şu ifadelere yer verildi:

"Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."