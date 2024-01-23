Bakan Özhaseki: 'Çığ Mobil' ile can kayıplarının önüne geçeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve mobil cihazlarda kullanıma sunulan ‘Çığ Mobil’ uygulamasıyla, Türkiye’de çığ riski olan 43 ilin potansiyel çığ başlama bölgeleri harita üzerinde kırmızı renkte görülebiliyor ve bu alanlarla temas edildiğinde sesli uyarı alınarak güvenli rota çizilebiliyor.

ARAMA KURTARMA VE GÜVENLİK BİRİMLERİNE DESTEK

‘Çığ Mobil’ uygulamasının, çığ başlama bölgelerini görsel olarak tanımlayabilme ve kullanıcıları tehlikeli alanlara girdiklerinde uyarabilme özelliği de bulunuyor. ‘Çığ Mobil’ uygulamasının, en çok askeri operasyonlarda güvenlik kuvvetlerinin ihtiyacını karşılaması ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, dağcılar, kayakçılar ve kırsalda yaşayan vatandaşlar için de önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

“YERLİ VE MİLLÎ ‘ÇIĞ MOBİL’ UYGULAMAMIZI GÜNCELLEDİK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada yerli ve millî "Çığ Mobil" uygulamasını güncellediklerini söyledi. Çığ alanlarını harita üzerinde gösteren ve bu alanlara girilmesi hâlinde sesli uyarı vererek güvenli bir rota çizen uygulamayı vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, “Potansiyel çığ tehlikesi olan 43 ilimizde, uygulamamız sayesinde çığ afetiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçeceğiz.” dedi.

ÇEM GENEL MÜDÜRÜ TAŞ: KIRSALDAKİ VATANDAŞLARIMIZ POTANSİYEL ÇIĞ AFETLERİNE KARŞI TEDBİRLİ OLABİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş da, yerli ve milli çığ mobil uygulaması sayesinde çığ alanlarının harita üzerinde görülebildiğini ve konumsal olarak bu alanlarla temas edildiğinde sesli uyarı alınabildiğini söyledi. Taş, “Çığ mobil uygulamamız ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız potansiyel çığ afetlerine karşı tedbirli hareket edebilecek. Ayrıca, can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş olacak.” diye konuştu.

ÇIĞ RİSKİ OLAN 43 İLİN POTANSİYEL ÇIĞ BAŞLAMA BÖLGELERİ GÖRÜLEBİLİYOR

‘Çığ Mobil’ uygulamasıyla, Bitlis, Ağrı, Malatya, Adıyaman, Erzincan, Rize, Düzce, Bolu, Şırnak, Hakkâri, Muş, Batman, Kars, Kocaeli, İzmir, Niğde, Van, Siirt, Hatay, Tunceli, Erzurum, Bilecik, Isparta, Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas, Iğdır, Artvin, Trabzon, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu, Adana, Mersin, Ordu, Bingöl, Ardahan, Tokat, Kayseri, Yozgat ve Diyarbakır olmak üzere 43 ilde potansiyel çığ tehlikesine karşı bölgedeki vatandaşlar uyarılarak, onlara risk taşımayan farklı rotalar öneriliyor.