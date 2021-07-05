'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık soru hazırlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da uçakta gözaltına alınan 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde gözaltında bulunan Aydın'ın Brezilya'dan yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evraklar, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere yaklaşık 60 sayfalık sorular hazırlandı.

Polis ekiplerince, ifade alma işlemine bu gece başlanacağı öğrenildi.