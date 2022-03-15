'Ciciş' Esra Ersoy’un hapis cezasında 'Kamera şakası' detayı
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, geçen yaz Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 8 yıl, konut dokunulmazlığını ihlalden is 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çocuğun ailesine yakalanan Ersoy'un 'kamera şakası' demek istemesi dikkat çekti.
Kardeşiyle birlikte Ciciş kardeşler adıyla ün salan Esra Ersoy'un, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yaz izinsiz girdiği bir evde bulunan 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Kararın ardından olaya ilişkin detaylara SABAH ulaştı. Esra Ersoy'un cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen D.S.B. adlı cocuğun annesinin eve gelmesi üzerine olayın "Kamera şakası" olduğunu ileri sürmek istediği öğrenildi.
Dava dosyasındaki iddianameye göre, 13 yaşındaki D. S. B., 22 Ağustos 2021'de annesiyle birlikte Bodrum'daki aile dostları D. İ.'nin yanına tatile geldi. D.S.B. evde yalnızken, kapıyı açtığında karşısında daha önceden tanımadığı ve şüpheli Esra Ersoy'u gördü. Kapının açılmasıyla içeriye giren Ersoy, D.S.B'ye "Erkek arkadaşımdan kaçıyorum içeriye almazsan ikimizi de döver" dedi. Evin balkonunda uyuşturucu madde alan Ersoy, D.S.B'ye "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor senden para istemiyorum" diyerek cinsel istismarda bulundu. D.S.B. ise bunu istemediğini belirterek, Ersoy'u ittirdi.
"KAMERA ŞAKASI OLDUĞUNU SÖYLEYELİM"
Bu sırada mağdurun annesi ve arkadaşı kapı zilini çaldı. Şüpheli Ersoy, mağdura "Ben ünlü biriyim. 'Ciciş kardeşler'den biriyim, duymuşsundur. Adım Esra Ersoy, annenlere kapıyı açıp kamera şakası olduğunu söyleyelim" dedi.
Daha sonra D.S.B. korkmuş bir şekilde annesine olanları anlattı. D.S.B, annesi ve D.İ. Ersoy'dan şikayetçi oldu.