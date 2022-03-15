'Ciciş' Esra Ersoy’un hapis cezasında 'Kamera şakası' detayı

Dava dosyasındaki iddianameye göre, 13 yaşındaki D. S. B., 22 Ağustos 2021'de annesiyle birlikte Bodrum'daki aile dostları D. İ.'nin yanına tatile geldi. D.S.B. evde yalnızken, kapıyı açtığında karşısında daha önceden tanımadığı ve şüpheli Esra Ersoy'u gördü. Kapının açılmasıyla içeriye giren Ersoy, D.S.B'ye "Erkek arkadaşımdan kaçıyorum içeriye almazsan ikimizi de döver" dedi. Evin balkonunda uyuşturucu madde alan Ersoy, D.S.B'ye "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor senden para istemiyorum" diyerek cinsel istismarda bulundu. D.S.B. ise bunu istemediğini belirterek, Ersoy'u ittirdi.