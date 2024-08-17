CİA-FETÖ-PKK üçgeninde yaşananları konu alan diziye yönelik çirkin iftira!
ATV'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" Türkiye'ye büyük zararlar veren FETÖ ve PKK terör örgütlerinin ABD'nin desteği ve CİA'nın kontrolünde nasıl hareket ederek güç kazandığını konu aldı. Dizide yer alan bazı sahneler ise malum çevrelerce çarpıtılarak bağlamından koparılmaya çalışıldı.
Türk milletinin başına uzun yıllardır bela olan PKK ve FETÖ terör örgütlerinin arkasındaki gizli güçleri, tarihsel gerçekliğinden koparmadan gözler önüne seren ATV'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" izleyiciden tam not aldı.
PKK ve FETÖ terör örgütlerinin kuruluş sürecinin işlendiği ilk bölümde FETÖ Elebaşı Gülen ve PKK Elebaşı Öcalan, CIA kontrolündeki bir toplantıda bir araya gelerek Türkiye'ye yönelik gelecekte yürütecekleri hain planları organize ediyor.
PKK'nın ve FETÖ'nün arkasındaki ABD faktörünün altını çizen dizide yayımlanan bazı sahneler ise malum kesimlerce çarpıtılarak "terör örgütü propagandası" yapılıyor şeklinde servis edildi.
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