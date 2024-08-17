CİA-FETÖ-PKK üçgeninde yaşananları konu alan diziye yönelik çirkin iftira!

Türk milletinin başına uzun yıllardır bela olan PKK ve FETÖ terör örgütlerinin arkasındaki gizli güçleri, tarihsel gerçekliğinden koparmadan gözler önüne seren ATV'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" izleyiciden tam not aldı.

PKK ve FETÖ terör örgütlerinin kuruluş sürecinin işlendiği ilk bölümde FETÖ Elebaşı Gülen ve PKK Elebaşı Öcalan, CIA kontrolündeki bir toplantıda bir araya gelerek Türkiye'ye yönelik gelecekte yürütecekleri hain planları organize ediyor.

PKK'nın ve FETÖ'nün arkasındaki ABD faktörünün altını çizen dizide yayımlanan bazı sahneler ise malum kesimlerce çarpıtılarak "terör örgütü propagandası" yapılıyor şeklinde servis edildi.