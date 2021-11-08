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CIA Direktörü Burns, Putin ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağını konuştu

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü ve Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki yığınağı konusunda kaygılarını ilettiği bildirildi.

CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, CIA Direktörü Burns'ün, Moskova'da iken Putin ile telefon üzerinden görüştüğünü açıkladı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Burns'ün Rus ordusunun Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının Washington'da kaygılara neden olduğu ve Rusya'nın bu yığınak konusunda niyetini açıkça ortaya koyması gerektiğini istediğini Putin'e ilettiğini aktardı.

Putin ile Burns arasındaki görüşmelere ilişkin bir soruya yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dimirty Peshkov da görüşmeyi teyit etti.

CNN'nin sorularını yanıtlayan Peshkov, telefon görüşmesinin, "ikili ilişkiler, diplomatik uygulamalarda kriz durumları ve bölgesel çatışmalar üzerine fikir alışverişi" olduğunu belirtti.

Peshkov, aynı zamanda, siber güvenlik konularının da konuşulduğunu söyledi.

Rusya, bir süredir Ukrayna sınırına askeri yığınak yaparken, ABD, bunu Ukrayna'ya yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin parçası olarak değerlendiriyor.

Geçen hafta Moskova'ya giden Burns, Rus istihbaratı ve ulusal güvenlik yetkilileri ile görüşmüştü.

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