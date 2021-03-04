Churchill tablosu rekor fiyata satıldı

Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin sahibi olduğu ve İngiltere'nin efsane başbakanı Churchill'in savaş sırasında yaptığı tek manzara resmi olan 'Koutoubia Camii Kulesi' tablosu, 8.3 milyon sterline alıcı buldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in resme aldığı ve ABD Başkanı Franklin D.Roosevelt'e hediye ettiği, daha sonra da Angelina Jolie'nin koleksiyonuna giren tablo 8.3 milyon sterlinlik rekor fiyatla alıcı buldu.

Jolie Family Collection tarafından 1 Mart’ta 8 milyon 300 bin sterline satılan "Tower of Koutoubia Mosque" (Koutoubia Camii Kulesi) adlı eser, dünya tarihine damgasını vuran İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill'in ilham aldığı yer olan Fas’ın Marakeş kentinde gün batımının uzun gölgeleri ve sıcak tonlarını içeriyor.

BRAD PITT HEDİYE ETMİŞTİ

Churcill'in nadir eserleri arasında yer alan tablo Churcill tablosu olarak biliniyor. Jolie’nin eski eşi Brad Pitt, Churchill'in gün batımı betimlemesi olan tabloyu, 2011'de Jolie'ye hediye olarak satın almıştı.

2'İNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA RESMEDİLEN TEK TABLO

Modern İngiliz sanatının uzmanı olan Nick Orchard tablonun özelliklerini "Churchill ilk kez 1935'te Fas'ı ziyaret etti. Orada ışığın kalitesine aşık oldu. İlham aldı" ifadeleriyle anlattı. Tablo, Churchill'in 1939 ile 1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı tek resim olarak biliniyor. 1943 yılının Ocak ayında, Nazi Almanya’sına karşı strateji oluşturmak için Fas’daki Kazablanka Konferansı'na katıldıktan sonra Churchill, Roosevelt ile yakındaki Marakeş'te buluştu. Churchill'in en sevdiği yerin ışıkla dolu bir başka kompozisyonu olan "Marakeş'teki Sahne" 1.9 milyon sterline ve "St Paul's Churchyard" 1.1 milyon sterline satılmış ve her iki tablo da satış fiyatı tahminlerinin üç katına alıcı bulmuştu.