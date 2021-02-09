CHP'ye yakınlığı ile bilinen ABC Gazetesi ‘yasağa’ rağmen 3 çalışanı işten çıkardı

Merdan Yanardağ tarafından kurulan ancak geçtiğimiz aylarda patron Gürhan Solakoğlu’na devredilen CHP'nin medyası olarak bilinen ABC Gazetesi’nde internet editörü olarak çalışan 3 basın emekçisi, hukuksuz bir biçimde işten çıkarıldı.

Emekçiler tarafından yapılan, haber editörleri Büşra İlaslan, Doğukan Devrim İpek ve Serhat Yılmaz imzasını taşıyan açıklamada, “Bir kadın gazeteciyi minik evladıyla açlığa terk edecek kadar insanlıklarından uzaklaşmış olanları kamuoyunun vicdanına mahkum ediyoruz” denildi. Emekçiler ayrıca işten çıkarmaların kendilerine tebliğ edilmediğini öne sürdüler.

İşten çıkarılan ABC Gazetesi emekçileri tarafından yapılan açıklama şöyle:



CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve SOL tandanslı bir pozisyonda kendini gösteren ABC gazetesi, pandemi nedeniyle işten kanunla ilan edilen işten çıkartma yasağına rağmen 3 çalışanını bilgi bile vermeden işten çıkarttı. Bu duruma Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası olmak üzere işten çıkartılan basın emekçileri ve bir çok vatandaş tepki gösterdi.

ABC Gazetesi’nden hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan üyelerimizle birlikteyiz. ABC Gazetesi, bu hukuksuzluktan vazgeçmelidir. Kimsenin kazanılmış haklarımızı gasp etmesine izin vermeyiz. https://t.co/JLFeulBvTu — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) February 6, 2021

'Muhalif' kimliğiyle bilinen ABC Gazetesi 'yasağa' rağmen 3 haber editörünü işten çıkardı: Bir kadın gazeteciyi minik evladıyla açlığa terk edecek kadar insanlıklarından uzaklaşmış olanları kamuoyunun vicdanına mahkum ediyoruz.https://t.co/0Hv9WLGBmH pic.twitter.com/1lHqotsWJP — Devrim Gazete (@devrimgzt) February 6, 2021

Aylarca sigortasız çalışan, sigortaları yapılmadan kapının önüne konulan arkadaşlarımız oldu.

‘Muhalif’ patronların attıkları haberleri 1 saat geç girdiğimizde, en ufak yazım hatamızda bizlerden yazılı savunma istendi. @gazeteciagi — Büşra Ilaslan (@Ilaslanbusra) February 5, 2021

Karşılığında ise gazetecilik mesleğine para kaynağı olarak bakan, yalnızca para kazanmak isteyen ama ‘muhaliflik’lerinden de vazgeçmeyen patron’ların’ baskısı ile karşılaştık. — Büşra Ilaslan (@Ilaslanbusra) February 5, 2021

ABC gazetesi 3 gazeteci arkadaşımızı işten çıkardı. Hem de hak etmedikleri halde ayak oyunları ile hem de salgın döneminde... Bu işi yapan da her gittiği yerde patron yalakalığı ile ayak kaydırma ile dedikodu ile nam salmış Serkut Bozkurt... Bunu yaygınlaştıralım, yanına kalmasın https://t.co/SUcFtLDG7x — Onur Dalar (@onurdlar) February 5, 2021