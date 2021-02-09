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CHP'ye yakınlığı ile bilinen ABC Gazetesi ‘yasağa’ rağmen 3 çalışanı işten çıkardı

Muhalif basında artarak devam eden emek sömürüsü ve işten çıkarmalara bir yenisi daha eklendi. Merdan Yanardağ tarafından kurulan ancak geçtiğimiz aylarda patron Gürhan Solakoğlu’na devredilen ABC Gazetesi 3 editörü yasağa rağmen işten çıkarttı.

Merdan Yanardağ tarafından kurulan ancak geçtiğimiz aylarda patron Gürhan Solakoğlu’na devredilen CHP'nin medyası olarak bilinen ABC Gazetesi’nde internet editörü olarak çalışan 3 basın emekçisi, hukuksuz bir biçimde işten çıkarıldı.

Emekçiler tarafından yapılan, haber editörleri Büşra İlaslan, Doğukan Devrim İpek ve Serhat Yılmaz imzasını taşıyan açıklamada, “Bir kadın gazeteciyi minik evladıyla açlığa terk edecek kadar insanlıklarından uzaklaşmış olanları kamuoyunun vicdanına mahkum ediyoruz” denildi. Emekçiler ayrıca işten çıkarmaların kendilerine tebliğ edilmediğini öne sürdüler.

İşten çıkarılan ABC Gazetesi emekçileri tarafından yapılan açıklama şöyle:


CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve SOL tandanslı bir pozisyonda kendini gösteren ABC gazetesi, pandemi nedeniyle işten  kanunla ilan edilen işten çıkartma yasağına rağmen 3 çalışanını bilgi bile vermeden işten çıkarttı. Bu duruma Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası olmak üzere işten çıkartılan basın emekçileri ve bir çok vatandaş tepki gösterdi.

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