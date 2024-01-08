CHP'ye "İnce" ayar!

28 Mayıs seçimlerinin ardından parçalara bölünen Altılı Masa bileşenlerinden CHP, yerel seçim öncesi yeni ittifaklar kurmak için arayışlarını sürdürüyor.

İYİ Parti'nin ittifaka kapılarını kapaması üzerine, Ekrem İmamoğlu üzerinden Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ile temasa geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyükşehirde Memleket Partisi'nin desteğini talep etti.

CHP'nin teklifine olumlu yaklaşan İnce, kendi belirlediği bazı illerdeki ilçe belediyelerinde de Memleket Partisi'nin adayının desteklenmesini talep etti.

CHP'nin oyalama taktiğine karşı ön alan İnce, "Zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım." dedi.

İsmail Saymaz'a konuşan İnce, gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de aday açıklayabileceği uyarısında bulundu.

İzmir adaylığı konusunda herhangi bir talebinin olmadığını belirten İnce, İzmir'in "çantada keklik" olmadığını belirtti.