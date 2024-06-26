CHP’nin TBMM Başkanvekili Karaca ameliyat oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akciğer ameliyatı geçiren TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Kovid-19 salgını sonrası gelişen akciğer kisti nedeniyle ameliyat olan Karaca'ya tedavi gördüğü hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Özel, Karaca'nın koronavirüse yakalandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Oradan kalan küçük bir araz, çok değerli doktorumuz tarafından başarıyla ameliyat edilmiş. Dün yoğun bakımdaydı. Uzaktan takip ettik. Bu sabah ziyaret ettik. Gayet iyi. Herkese selamları var. Çok kısa sürede görevinin başına dönecek. Korkulacak, merak edilecek bir şey yok."