CHP’nin RTÜK üyesi sayısı bire düştü!

RTÜK’ün CHP’li üyesi Okan Konuralp, vekil adaylığı için RTÜK’ten istifa etti. İstifayla seçimlere kısa bir süre kala CHP’nin RTÜK’teki üye sayısı bire düştü.

Bazı yayın organlarında Konuralp’in, RTÜK üyeliğinden Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dışında istifa ettiği iddia edildi Ancak konuya ilişkin bilgi veren CHP kaynakları Konuralp’in Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde aday olduğunu ifade ettiler.

Bu istifanın ardından CHP’nin RTÜK’teki üye sayısı da bire düşmüş oldu. RTÜK’ün bu istifayı TBMM’ye bildirmesi halinde yeniden Genel Kurul’da CHP kontenjanı için seçim yapılacak. Ancak RTÜK yetkilileri, bu sürecin seçimin ardından gerçekleşeceğini söylediler.

Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda 274, 3 yıl önce bu göreve seçilmişti. Adapazarı'nda 1973'te doğan Konuralp, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Konuralp kimdir?

Gazeteci Konuralp, 1998'de Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Programını tamamladı. Tempo dergisi ve Hürriyet'te parlamento muhabirliği yapan Konuralp, diyanet ve İslami hareketler, Kürt sorunu, azınlıklar konularında çalışmalar yürüttü, yazı dizileri hazırlamıştı.

Konuralp, 2015 yılından itibaren 5 yıl boyunca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörlüğü’nü yapmıştı.