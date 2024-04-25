CHP'nin depremzedeler üzerinden oynadığı tehlikeli oyunu Bakan Özhaseki açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin depremzede vatandaşlar üzerinden oynamaya çalıştığı tehlikeli oyunu açıkladı.

CHP'nin bazı ideolojik grupları harekete geçirerek, deprem bölgesinde inşa edilen afet konutlarına yönelik açılan davalarla inşa ve ihya sürecini baltalamaya çalıştığını belirten Özhaseki şu açıklamalarda bulundu;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1.240 şantiyede, 110 binden fazla işçi ve emekçimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz.

"395 bin 220 konutumuzun inşa sürecine devam ediyoruz"

Şu anda afetten zarar gören şehirlerimizde 395 bin 220 konutumuzun inşa sürecine devam ediyoruz. Bugüne kadar 76 binden fazla konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz.

"Sıfır tolerans gösteriyoruz"

Bildiğiniz gibi yine müzmin muhalefet; bal veren arıya, meyve veren ağaca taş atmaya devam ediyor! Bilim insanlarımızla birlikte etütleri yapılmış sağlam zeminlerin bulunduğu rezerv alanlarda yürüttüğümüz inşa faaliyetlerimize, laf atmak; yer biliminden, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinden bihaber olmak demektir. Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın bulunduğu yerlerde, dere yataklarında yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Yine mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz. Bununla birlikte etütleri yapılmış rezerv alanlarda, sağlam zeminlerde imar ve inşa faaliyetlerine titizlikle ve süratle devam ediyoruz.

"CHP, ideolojik grupları harekete geçirip davalar açıyor"

Altını çizerek belirtiyorum ki; şehir merkezlerinde rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede taşınmazı bulunan hak sahipleri herhangi bir hak kaybına uğramamakta ve yerinde dönüşümle konutu bulunanlara konut, iş yeri bulunanlara iş yeri verilmektedir. Sayın Özgür Özel’in iddia ettiği gibi; herhangi bir vatandaşımızın yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye gönderilmesi, söz konusu değildir. Biz, vatandaşın konutlarını güvenli bir şekilde inşa ederken vatandaşın evine kavuşmasına mani olmak için belirli ideolojik grupları harekete geçirip davalar açan yine CHP’dir! Hem kalıcı konutlara dava açtırıp işleri durduruyorsunuz hem de yetişmiyor deyip yaygara koparıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Ayrıca Antakya 600 Konutlar bölgesindeki konutlar; başkaları için değil sadece orada hakları bulunan malikler için yapılmaktadır.

Depremzedelere borç iddiasına yanıt

Yine depremzedelere 6 milyon 750 bin TL borç çıkartıldığı, tamamen iftiradır. Böyle bir yalanı neden, hangi sebeple uydurdular, biz de merak ediyoruz! Sayın Özel’i, “Müddei iddiasını ispata mecburdur.” sözünden hareketle iddialarını ispat etmeye davet ediyoruz! Eğer ispat edemiyorsanız, yakınlarını yitiren afetzedelerimizi üzen bu iftiranızdan dolayı kamuoyundan ve depremzede kardeşlerimizden özür dilemenizi bekliyoruz!"