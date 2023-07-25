CHP’nin önerisi kabul edilmedi!

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesini ele alındı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmelerde, siyasi parti grupları görüşlerini aktardı.

Ardından yapılan oylamada CHP önerisi kabul edilmedi. Başkanvekili Adan, TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ekim 2023 Pazar günü toplanmak üzere kapattı.