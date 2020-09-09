CHP'nin Muharrem İnce stratejisi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Merkezi'nin 4 Eylül'de Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce'yi sessiz sedasız izlediğini fakat İnce'nin nefes alışından bile haberlerinin olduğunu söyledi. Selvi, "Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye cevap verilmemesi için sıkı sıkıya talimat vermiş. " diye yazdı.

Genel Merkezin sessizliğini koruduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun İnce için sıkı bir talimat verdiğini belirten Selvi, "Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun sabrını zorlayacak bir çıkış yapmadığı sürece, CHP onu yok saymaya devam edecek." dedi.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

Muharrem İnce bir yandan Güneydoğu gezisine çıkarken, diğer taraftan da 29 Ekim’de yapacağı ikinci çıkışın hazırlıklarını yürütüyor. CHP Genel merkezi ise Muharrem İnce’yi sessiz bir şekilde izlemeye çalışıyor. Edindiğim izlenim, Muharrem İnce’nin nefes alışından bile haberleri var ama buna rağmen sessiz kalıyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye cevap verilmemesi için sıkı sıkıya talimat vermiş. Muharrem İnce’yle ilgili stratejide bir değişiklik var mı diye CHP kulislerini yokladım. “Yok saymaya devam edeceğiz. Gündeme almayacağız. Gündeme gelmesine izin vermeyeceğiz” dediler. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun sabrını zorlayacak bir çıkış yapmadığı sürece, CHP onu yok saymaya devam edecek.