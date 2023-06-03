CHP'nin Meclis yönetimi belli oldu

CHP Parti Meclisi üyeleri, genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda bir araya geldi.

Toplantının açılışında Kılıçdaroğlu, konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda seçim sonuçları ve kurultay sürecinin ele alındığı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından CHP'nin yeni Meclis grup yönetimi de belli oldu.

Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu. TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.