CHP'nin İzmir adayı belli oldu!

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30’da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü.

Bu toplantının ardından Parti Meclisi (PM) toplantısına geçilidi. Toplantıda da İzmir adayı ele alındı.

İzmir adayı belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığı için adı geçen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi.

Toplantıda verilen kararla CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Tugay'ın ismi parti meclisinde onaylandı.