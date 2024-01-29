CHP'nin İzmir adayı belli oldu!
CHP'deki İzmir düğümü çözüldü. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ndeki toplantı sonrası İzmir adayı netlik kazandı.
Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30’da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü.
Bu toplantının ardından Parti Meclisi (PM) toplantısına geçilidi. Toplantıda da İzmir adayı ele alındı.
İzmir adayı belli oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığı için adı geçen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi.
Toplantıda verilen kararla CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Tugay'ın ismi parti meclisinde onaylandı.
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