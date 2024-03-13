CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'na Şişli Belediyesi'nden Profilo AVM kıyağı!

İstanbul'un en cazip lokasyonlarından birinde yer alan Profilo AVM, borçları nedeniyle 2022 yılında 989 milyon TL bedel karşılığı CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'na satılmıştı.

AVM, Türkiye İş Bankası A.Ş.’ den, 989 milyon TL bedel üzerinden İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (İŞ GYO) devredildi.

İş GYO'nun, 06.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı İle İş GYO ve Artaş İnş. San. ve Tic. A.Ş. arasında "arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi" asgari hasılat payı tutarı 65 milyon USD+KDV olacak şekilde anlaşma imzaladı.

Rezidans yapılması için anlaşıldı

Yapılan anlaşma ile Pofilo AVM'nin yıkılıp, yerine rezidans yapılması kararlaştırıldı. Böylece, İŞ GYO'nun yetkili kıldığı ARTAŞ, esaslı tadilat ve yeni inşaat gerekçesiyle karacıları tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Fakat esalı tadilat ve yeni inşaat, bir kiracıyı tahliye etmek için hukuken yeterli değildi. Kiracılar da hem iş yerlerine yaptıkları yatırım, hem de oluşabilecek müşteri kaybı nedeniyle ARTAŞ'ın tahliye talebine direndi. ARTAŞ, direnen kiracılara karşı açılabilecek davanın aleyhlerine sonuçlanabileceğini öngördüğünden dolayı farklı bir yol izlemeye karar verdi.

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında Profilo AVM hakkında "depreme karşı riskli yapı" kararı alınabilirse, kiracılar yapıyı cebren boşaltabiliyordu.

CHP'li Şişli Belediyesi'nden "kıyak" karar!

İşte tam da bu noktada CHP'li Şişli Belediyesi olaya bir anda müdahil olarak, Profilo AVM hakkında "depreme karşı riskli yapı" kararı verdi. 6306 sayılı kanunu açıkça suistimal eden CHP'li Şişli Belediyesi, Ergül Dön. İnş. Prj. Müh. Mim. Ltd. Şti. adlı özel denetim firmasından alınan "depreme karşı riskli yapı" raporunu onayladı. Böylece ARTAŞ'ın kiracılara dava bile açmadan taşınmazlarını tahliye etmesinin önü açılmış oldu. Ayrıca ARTAŞ, Şişli Belediyesi'nin "kıyak" kararı ile kiracıların hiçbir zararını ödemek zorunda kalmadı.

İTÜ raporuna yansıyan büyük tezat

İTÜ tarafından, Profilo AVM, için verilen 17.10.2021 tarihli teknik raporunda, "Profilo AVM'nin şiddetli depremlere karşı dayanıklı olduğu" belirtilmişti. Hatta, yapının 2005 yılında İTÜ tarafından güçlendirildiği ve bu güçlendirme çalışmalarının bizzat Şişli Belediyesi'nin kontrolünde yapıldığı söz konusu rapora yansımıştı.

Çelişkiyi bilim insanları ortaya koydu!

Bu iki rapor arasındaki büyük çelişki, bazı bilim insanlarının da dikkatini çekti. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethi Kadıoğlu ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kemal Bozacı tarafından Profilo AVM'ye ilişkin olarak hazırlanan iki ayrı raporda da, "depreme karşı riskli yapı" kararı veren Ergül İnş'ın hazırlamış olduğu raporun teknik yönden sakat, şaibeli, eksik, yanlış ve hukuka ayrı olduğu tespitleri yapıldı.