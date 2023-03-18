CHP'nin hedefindeki Muharrem İnce'ye Akşener sahip çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladıktan sonra muhalif medyanın hedef aldığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye destek açıklaması geldi.

"Hainlikle suçlayanları kınıyorum"

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığının son derece doğal olduğunun altını çizen Akşener, "Kendisini hainlikle, iktidara çalışmakla suçlayanları esefle kınıyorum. Aday olmak Sayın İnce'nin de hakkıdır." dedi.

Altılı Masa'daki adaylık krizi sonrası kendisinin de hainlikle suçlandığını hatırlatan Akşener, Muharrem İnce'yi eleştiren bazı kanaat önderlerinin benzer ithamları kendisi için de dile getirdiklerini söyledi.

Daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İnce ile centilmence yarıştıklarını belirten Akşener, "O süreçte farklı bir deneyim yaşandı. Ben kendisinden razıyım" dedi.

Adaylık krizi

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masayı terk eden Akşener, o günlerde yaşadıklarını da ilginç ifadelerle anlattı. Masadan ayrılmasının ardından muhalif medya tarafından saldırıya uğradığını anımsatan Akşener, "Tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü" dedi.

"İbretlik bir dönem yaşadım"

O günlerde kendisine büyük iftiralar atıldığını sözlerine ekleyen Akşener, "İbretlik bir dönem yaşadım. Büyük iftiralar atıldı. Bu süreçte kendi seçmen kitlemize de ayna tutmuş olduk. Seçildikten sonra oluşabilecek yeni bir krizde bir takım kanaat önderlerinin sakin kalmaları adına önemli bir tecrübe olmuştur sanırım." ifadelerini kullandı.