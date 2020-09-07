CHP'nin HDP ile yeniden ittifak taktiği

CHP bu nedenle 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde Kürt sorununa değindi. Ayrıca çözüm sürecine yönelik 5 yıl önce hazırlanan raporunu revize ediyor

Yerel seçimlerde yaptığı gizli ittifak kamuoyunda tepkiyle karşılanan CHP yönetiminin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle yeniden yakınlaşma çabasının ilk işareti Bilkent Odeon'da yapılan olağan büyük kurultayda verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan CHP'nin 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde Kürt sorunu da yer aldı. Yeni anayasa vaadinde bulunulan beyannamede Kürt sorunu konusunda "Toplumsal barış ve huzur sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlar demokrasi temelinde TBMM öncülüğünde çözülecek. Kürt sorununu egemen güçlerin manivela alanı olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

RAPOR REVİZE EDİLİYOR

CHP, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse de Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerin 2023'te yapılacağına yönelik açıklamalarına rağmen iç ve dış siyasette yaşanan bazı gelişmeleri erken seçim olasılığı olarak değerlendiriyor. CHP yönetiminin, olası bir seçimde HDP ile ittifak kapısını açma çabası, çözüm sürecine ilişkin görüşlerin paylaşıldığı ve 5 yıl önce hazırlanan "22 soru 22 cevap" başlıklı raporun güncellenmesi ve revize edilmesine yönelik çalışmayla da gözler önüne serildi. Raporun güncellenmesi ve revize edilmesi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu başkanlığında devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun da bir an önce tamamlanmasını istediği çalışmada temel vurgunun mevcut raporda da yer alan, 'sorunun güvenlik politikalarıyla ve sadece yasal değişikliklerle çözülemeyeceği çözüm için öncelikle anayasal adımın atılması' olacağı belirtiliyor. Çözümün adresinin TBMM olduğunun bir kez daha dile getirileceği raporda, Toplumsal Mutabakat Komisyonu, Ortak Akıl Heyeti ve Gerçekleri Araştırma Komisyonu gibi komisyonların kurulması görüşü yer alacak. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da talepleri arasında bulunan Gerçekleri Araştırma Komisyonu daha önce Tanrıkulu tarafından Meclis'te verilen araştırma önergeleriyle de önerilmişti.

CHP'nin yeni rapor hamlesinde de yine yerel seçimlerdeki gizli ittifak ortağı HDP'den seçim sonrası gelen ve 'ittifak resti' olarak değerlendirilen açıklamaların etkili olduğu kaydediliyor. İyi Parti'yle ittifak ortaklığını sürdüren aynı zamanda kurulan Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne de ittifak konusunda yeşil ışık yakan CHP yönetiminin, HDP faktörünü de tümüyle dışlamadığı ve olası bir seçim halinde HDP'nin de resmi olarak yer aldığı bir ittifak modelini gündeme getirebileceği belirtiliyor.

CHP, İNCE'NİN İHRACI İÇİN PM DE NABIZ TUTACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle Bilkent Odeon'da açık havada yapılan olağan büyük kurultayın ardından ikinci Parti Meclisi toplantısını yarın yapacak. Toplantının resmi gündemini Doğu Akdeniz ve Yunanistan'la yaşanan gerilim başta olmak üzere dış politika başlıkları, Kovid-19'daki artış ve ekonomi oluşturacak. CHP kulislerinde ise partinin son süreçteki en sıcak gündem maddesinin İnce ve başlattığı Memleket Hareketi olduğu kaydedilirken PM üyelerinden bu konuda değerlendirme gelmesinin kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor. Kulislerde CHP yönetiminin de resmi gündemde yer almamasına rağmen bazı PM üyelerinin yapacağı değerlendirmeler üzerinden 'İnce'nin ihraç edilip edilmemesi' konusunda nabız yoklayacağı kaydediliyor.