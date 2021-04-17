CHP'nin ekonomisti: 128 milyar dolar kaybolmaz!

Kesici, kendisine sorulan soruya "Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum." diyerek partisini zor durumda bırakmamaya çalışsa da 128 milyar doların kaybolmayacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün bir açıklama yaparak 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Kavcıoğlu, "Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir" dedi.

CHP'li Milletvekili İlhan Kesici, CHP'lilerin '128 milyar dolar nerede' sorusunu yalanladı



🔹Kesici, "Her şey kayıt altında, okumayı bilenler bilançoyu inceleyip görürler. 128 milyar dolar kaybolmaz."#devletinparasıkaybolmaz pic.twitter.com/9dPZoYszuQ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 17, 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklama ile tatmin olmadığını belirtirken, CHP'nin ekonomist Milletvekili İlhan Kesici'nin partisinin iddialarının dışında söylem değiştirdiği görüldü.

Halk TV ekranlarında "Sizin tahmininiz var mı İlhan Bey, yani siz gerçekten bu 128 milyar doların kayıp olduğuna kani misiniz?" sorusuna yanıt veren Kesici, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"128 MİLYAR DOLAR KAYBOLMAZ"

"Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum." diyerek partisini zor durumda bırakmak istemeyen Kesici, şunları söyledi:

"Yoksa elbette benim tahminim, yani Merkez Bankası bilançosundan bakarsınız, rakamlar ne yapıyor, başka rakamlar nereye gitti, nereden geldi... O rakamlar üzerine bir tahminim var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğum soruyu kırmış olurum. 128 milyar dolar kaybolmaz. Girersiniz Merkez Bankası bilançosuna. Okumayı bilen insan açar internet sayfasını dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görülür. Her iş kayıt altındadır, bu devletin kayıtlarında mutlaka vardır."

"TL'YE Mİ İHTİYAÇ VAR?"

Öte yandan program moderatörünün de "Kayboldu değil de TL'ye çevrildi. Ama Türkiye'nin dövize mi ihtiyacı var TL'ye mi ihtiyacı var?" diyerek söylem değiştirdiği görüldü.