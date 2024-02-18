CHP’nin DEM pazarlığı devam ediyor!

Ünsal ERGEL/ANKARA

CHP’nin 31 Mart belediye seçimleri için DEM ile yaptığı gizli pazarlıklar devam ediyor. Kent Uzlaşısı üzerinden, adı ittifak olmayan gizli birliktelikte pazarlıklar son aşama geldi.

Hatay için yeni isim

Aday tanımına çağırılmayan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yerine CHP’nin son olarak eski Sanayi Bakanı Mehmet Dönen’i konuştuğu söyleniyor. Yakın dostlarına kendisine de bu yönde bilgiler geldiğini ifade eden Dönen, “Ancak bana henüz gelen bir teklif yok” dediği öğrenildi.

Bu gelişmeler yaşanırken, adı gündemden çıkmayan Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş, sosyal medya hesabından mücadele devam mesajı vererek, “Yolumuza devam ediyoruz, Hatay” paylaşımında bulundu.

CHP, İstanbul’u istiyor

Bu arada anketlerden DEM adayları için yüzde 4,5-5 civarı oy çıktığını tespit eden CHP’li yöneticiler, son iki günde seçim için pazarlıklara da hız verdiler. İstanbul’u şansa bırakmak istemeyen CHP, DEM ile yaptığı pazarlık neticesinde Esenyurt’a istenen ismi aday olarak Ahmet Özer'i gösterdi.

Pazarlıkların artık İBB Meclis Üyeleri üzerinde yapıldığı yönünde kulislere bilgiler yansırken, aynı görüşmeler kapsamında CHP’nin Mersin Akdeniz’de aday çıkarmayacak, burada DEM’in adayı desteklenecek. Toroslar’da ise DEM’in belirleyeceği bir isim CHP’den aday olarak belirlenecek.

CHP-DEM ile yapılan pazarlıkların son aşamasında İzmir, Hatay, Adana ve Şanlıurfa için görüşmeler sürerken, DEM’in İstanbul adayı Meral Danış Bektaş’ın sosyal medya üzerinden “Bekle bizi İstanbul, yarın başlıyoruz” paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Hatay adayının 19 Şubat Pazartesi günü açıklanması beklenirken, anlaşma sağlanırsa İstanbul’da DEM adaylarının nasıl çekileceği ise bilinmezliğini koruyor.