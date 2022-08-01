Meclis olağanüstü toplanamadı!

Cumhuriyet Halk Partisi 120 imza ile Meclis Başkanlığı’na başvurarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. İç Tüzük gereği TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çağrısıyla Meclis Genel Kurulu, bu talebi görüşmek üzere 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü tekrar açıldı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bir araya geldi. Bilgiç, birleşimin başında elektronik yoklama yaptı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca, Bilgiç, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Böylece CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısı da düşmüş oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul'a gelerek yoklamaya katıldı. İYİ Parti, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri de Genel Kurulda oylamaya katıldığı görüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bazı AK Parti milletvekillerinin de Genel Kurul salonunda bulundu ancak yoklamaya katılmadılar.