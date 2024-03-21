CHP'nin Bodrum adayı kaçak parfümcü çıktı!

CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Bodrum'da aday gösterilen 30 yaşındaki Tamer Mandalinci, propaganda sürecindeki ilginç tavırlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Mandalinci, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda kaçak parfüm sattığı günleri anımsadı.

Kaçak parfüm satılan tezgahın yanında ürünleri tek tek sayan Mandalinci, "Ben bu işi bile yaptım. Saat sattım, gözlük sattım, parfüm sattım" ifadelerini kullandı.

Başkan olduğunda belediye zabıtalarına toplatması gereken ürünleri övgü dolu sözlerle anlatan Mandalinci, muhalif gazeteci Sevilay Yılman'ı da çileden çıkardı.

Yılman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Güya mimar ama geçmişte işportacılık yaptığını, çakma saat, parfüm, gözlük sattığını alenen itiraf ediyor. Çocuk gibi zıplıyor, parkta oyun oynuyor. Pardon da Bodrum sizin çocuk parkınız mı beyler?"