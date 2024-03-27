CHP'nin Balıkesir mitinginde skandal!

Seçimlerde muhafazakar seçmenin de oyunu almak için tabiri caizse her tuşa basan CHP'de genel başkandan milletvekiline tüm partililer resmen gaf ustası oldu. Ramazan girdiği günden beri gaf üstüne gaf yapan Özgür Özel'in Balıkesir mitinginde mikrofona yansıyan bir konuşma gündem oldu.

Ezanın ne zaman okunacağını aralarında tartışan CHP'li isimlerin diyaloglarıyla sosyal medyada epey alay edildi. Türkiye tam 5 gün sonra yerel seçimler için sandığa gidecek. Partiler il il dolaşarak seçmenleriyle buluşmaya devam ediyor. CHP ise meydanlardaki gaflarına bir yenisini ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir programı kapsamında yaptığı konuşma sırasında ezan vakti yaklaşınca mitinge ara verildi. Müziğin kesildiği sırada mikrofona yansıyan diyalog dikkat çekti.

Benim zayıf olduğum konular

Otobüs üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında "Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk, ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular" sözleri, açık unutulan mikrofona yansıdı. Orada bulunan görevlinin ise "Benim de" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.

Kuran ayetini, peygamber sözü demişti

Oy uğruna her tuşa basan CHP'de bildiğiniz üzere Ramazan ayının ilk günlerinde yaptığı konuşmada "Bu Ramazan'da 30 Ramazan var" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dini gaflarını hatırlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı iftar programında Kur'an ayetini peygamber sözü yaptı. Özel, "Hazreti Peygamberin güzel ahlakla ilgili, Nisa Suresi'nin 58. Ayeti'ni de hatırlatarak 'Emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder' diyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medyada Özel’i ağır sözlerle eleştiren çeşitli kullanıcılar, ayeti peygamberin sözü gibi aktarılmasının büyük bir gaf olduğunu belirttiler.

Kılıçdaroğlu'nu aratmadılar

Özgür Özel'in skandalı akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemlerde konuşmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu , Hadis-i Şerif metnini değiştirmeye kalktı. Peygamber efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü "Cennet kadınların ayakları altındadır" şeklinde söylemişti.