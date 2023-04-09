CHP'nin aday listesi belli oldu!
CHP heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.
CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı ile beraberindeki heyet, aday listesini teslim etmek üzere YSK'ye geldi.
Oğuz Kaan Salıcı, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin hem partilerine hem ittifaklarına hem de Türkiye'ye hayırlı sonuçlar üretmesi temennisinde bulundu.
CHP listelerinden seçime giren partilere kaç kontenjan ayrıldığına ilişkin soru üzerine Salıcı, "İttifak içine girmiş olduğumuz partiler, doğal olarak bizim listelerimizden bizim logomuzla seçime girecekler. Onun için listelerimizde ittifak içinde bulunmuş olduğumuz partilere yer verdik. Onun sayısını şu anda açıklamak belki doğru olmaz ama farklı siyasi partilerden Millet İttifakı'nın ortaklığını göstermek için, beraber yürüdüğümüzü göstermek için, daha güçlü olduğumuzu göstermek için beraber giriyoruz seçimlere. Bu da bize memnuniyet veriyor." değerlendirmesini yaptı.
Listede yer almayan isimler şöyle
CHP listelerinde yer almayan önemli isimler şöyle: Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu.
Millet İttifakı’nın CHP’nin listesinde yer alan bazı aday isimleri ise şu şekilde:
DEVA Partisi: Elif Esen, Hasan Karal, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Sadullah Ergin, İdris Şahin, Sadullah Kısacık, Seda Kaya Ösen, Ahmet Yıldız, Ertuğrul Kaya, İrfan Karadutlu, Burhan Bahadır Özsoy, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Ahmet Tüysüz, Doğa Şanlıoğlu.
Gelecek Partisi: Fevzi Donat, Selim Temurci, Mesih Şahin, Doğan Demir, Mustafa Nedim Yamalı, Zülküf Arslan, Serap Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Yeşil.
Sarıgül Erzincan'dan aday gösterildi
Demokrat Parti: Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş, Mehmet Salih Uzun.
Saadet Partisi: Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mesut Doğan, Birol Aydın, Abdullah Akın, Mehmet İslam, Necmettin Çalışkan, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez, Muhammed Yıldız, Ali Fethi Gürler.
İYİ Parti: İrem Yaman, Ahmet Ersagun Yücel, Berna Sukas, Onur Aydın (yazar-yönetmen-müzisyen-senarist), Köksal Toptan.
CHP listelerinde dikkat çeken isimler ise Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, İrem Yaman ve Senarist Onur Aydın. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.
CHP Listesi'nde dikkat çeken isimler
A takımında 11 isim aday listesinde
17 üyeli CHP MYK’da 6 isim milletvekili listesinde yer almazken 11 isim yeniden aday gösterildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Tekirdağ’dan, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba Malatya’dan, Ali Öztunç Kahramanmaraş’tan, Bülent Tezcan Aydın’dan, Oğuz Kaan Salıcı İstanbul birinci bölgede birinci sırada yer aldı. 6 MYK üyesi ise milletvekili aday listelerinde yer almadı. Bu isimlerden bazıları adaylık başvurusunda bulunmazken, bazı isimlerse başvuruda bulunduğu halde sonrasında adaylıktan feragat ettiklerini açıkladı. Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Lale Karabıyık milletvekili aday listesinde yer almayan MYK üyeleri oldu. Kılıçdaroğlu’nun kurmay kadrosunda yer alan Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel de dahil edildiğinde A takımından toplam 13 isim yeniden aday gösterilmiş oldu.
Aday listesinde yer alan MYK üyeleri
FAİK ÖZTRAK
OĞUZ KAAN SALICI
SEYİT TORUN
GÖKÇE GÖKÇEN
FETHİ AÇIKEL
VELİ AĞBABA
YÜKSEL TAŞKIN
ALİ ÖZTUNÇ
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
GÜLİZAR BİÇER KARACA
BÜLENT TEZCAN
Listede son dakika değişikliği
CHP PM toplantısı sonrasında sızan listede İstanbul 3’ncü bölgede DEVA Partili Medeni Yılmaz’ın 6’cı, Mustafa Yeneroğlu’nun ise 10’ncu sırada yer aldığı belirtilmişti. YSK’ya verilen listede ise iki ismin yerinin değiştiği görüldü. Yeneroğlu 6’ncı sıradan aday gösterilirken, Medeni Yılmaz 10’ncu sırada yer aldı. İstanbul 3’ncü bölgede Saadet Partili Bülent Kaya da seçilme ihtimali yüksek bir yerden 7’nci sıradan aday gösterildi. 2018 seçimlerinde İstanbul 3’ncü bölgeden aday gösterilen ve Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibinde yer alan Engin Altay ve Erdoğan Toprak’ın aday listesindeki yerleri değişmedi. Engin Altay liste başı olurken, Erdoğan Toprak ikinci sırada yer aldı. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ise üçüncü sıradan aday oldu.
CHP Milletvekili tüm aday listesi
SIRA NO" ADI SOYADI
ADANA 1 ORHAN SÜMER
ADANA 2 MÜZEYYEN ŞEVKİN
ADANA 3 BURHANETTİN BULUT
ADANA 4 SADULLAH KISACIK
ADANA 5 AYHAN BARUT
ADANA 6 OSMAN BERKE DUVAN
ADANA 7 HÜSEYİN KESER
ADANA 8 ERKAN KARAKAYA
ADANA 9 ORHAN TOKLU
ADANA 10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
ADANA 11 AHMET KORKMAZ
ADANA 12 SERCAN POLAT
ADANA 13 SEYFETTİN CAN
ADANA 14 EBRU YILMAZ
ADANA 15 ELİFE MÜFTÜOĞLU
ADIYAMAN 1 ABDURRAHMAN TUTDERE
ADIYAMAN 2 KENAN DOĞAN
ADIYAMAN 3 ADNAN AĞIR
ADIYAMAN 4 ÖMER TURAN
ADIYAMAN 5 SONGÜL VARKİ YILDIRIM
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL
AFYONKARAHİSAR 2 FATİH AYDIN
AFYONKARAHİSAR 3 ABİDİN YAĞCI
AFYONKARAHİSAR 4 ALİ ARIKAN
AFYONKARAHİSAR 5 İBRAHİM KADIOĞLU
AFYONKARAHİSAR 6 ANIL HALİS AKAR
AĞRI 1 İBRAHİM VAROL
AĞRI 2 ABDURRAHMAN POLAT
AĞRI 3 ERTUĞRUL ERYILMAZ
AĞRI 4 ZEKİYE ALTAY
AMASYA 1 REŞAT KARAGÖZ
AMASYA 2 ARİF YILMAZ
AMASYA 3 ZEYNEP ATEŞ
ANKARA-1 1 GAMZE TAŞCIER
ANKARA-1 2 DENİZ DEMİR
ANKARA-1 3 OKAN KONURALP
ANKARA-1 4 SADULLAH ERGİN
ANKARA-1 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI
ANKARA-1 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER
ANKARA-1 7 DENİZ ÇAKIR
ANKARA-1 8 KEMAL AKKURT
ANKARA-1 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ
ANKARA-1 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
ANKARA-1 11 HÜSEYİN CAN GÜNER
ANKARA-1 12 AYCAN KOÇTÜRK
ANKARA-1 13 ARMAĞAN ERDOĞAN
ANKARA-2 1 MURAT EMİR
ANKARA-2 2 İDRİS ŞAHİN
ANKARA-2 3 SEMRA DİNÇER
ANKARA-2 4 İREM YAMAN
ANKARA-2 5 ORKUN KANBER
ANKARA-2 6 ALİRIZA ERBAY
ANKARA-2 7 ERDAL KİZİROĞLU
ANKARA-2 8 ÖZKAN OKTAN
ANKARA-2 9 FUNDA CENGİZ
ANKARA-2 10 EROL TOSUN
ANKARA-2 11 NURSEL ÖCAL
ANKARA-3 1 TEKİN BİNGÖL
ANKARA-3 2 UMUT AKDOĞAN
ANKARA-3 3 MESUT DOĞAN
ANKARA-3 4 AYLİN YAMAN
ANKARA-3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY
ANKARA-3 6 MEHMET AKYÜREK
ANKARA-3 7 MEHTAP YÜCEL
ANKARA-3 8 MEMET YULA
ANKARA-3 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR
ANKARA-3 10 ÖMER YILMAZ
ANKARA-3 11 ELMAS KÜBRA KARACA
ANKARA-3 12 HASAN CEM YILMAZ
ANTALYA 1 SURURİ ÇORABATIR
ANTALYA 2 CAVİT ARI
ANTALYA 3 ALİYE COŞAR
ANTALYA 4 SERAP YAZICI ÖZBUDUN
ANTALYA 5 ŞERAFETTİN KILIÇ
ANTALYA 6 MUSTAFA ERDEM
ANTALYA 7 MURAT ÖZÇELİK
ANTALYA 8 HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR
ANTALYA 9 NİLÜFER DEVECİ
ANTALYA 10 VAHAP TUNCER
ANTALYA 11 SİBEL GEZEN
ANTALYA 12 RAMİZ ATAHAN
ANTALYA 13 EMRAH YURTLAK
ANTALYA 14 ZELİHA MİLLİ
ANTALYA 15 HATİCE KÜBRA TURAN
ANTALYA 16 MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL
ANTALYA 17 MEHMET GÖK
ARDAHAN 1 ÖZGÜR ERDEM İNCESU
ARDAHAN 2 ÖZEL ÖZEN
ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN
ARTVİN 2 OĞUZ KURDOĞLU
AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN
AYDIN 2 HÜSEYİN YILDIZ
AYDIN 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL
AYDIN 4 EVRİM KARAKOZ
AYDIN 5 NİLÜFER ÜNÜVAR
AYDIN 6 GAMZE YOLCU METİN
AYDIN 7 ZİYA YILMAZ
AYDIN 8 NEBAHAT OSKAY ÜRÜN
BALIKESİR 1 ENSAR AYTEKİN
BALIKESİR 2 SERKAN SARI
BALIKESİR 3 BURAK DALGIN
BALIKESİR 4 SEVAL BOZKURT
BALIKESİR 5 SELİM PANÇ
BALIKESİR 6 FATMA SALI KARABACAKOĞLU
BALIKESİR 7 DİLEK YALÇIN
BALIKESİR 8 GÜLİZAR YILDIZ
BALIKESİR 9 MUHARREM KOÇ
BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU
BARTIN 2 CEYDA SARGIN
BATMAN 1 HÜSEYİN YAŞAR
BATMAN 2 DİCLE ARSLAN
BATMAN 3 ORHAN EKMEN
BATMAN 4 ABDULLAH POLAT
BATMAN 5 MENDUH ATAK
BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN
BİLECİK 2 VEDAT KAZICI
BİNGÖL 1 SERDAR ATALAY
BİNGÖL 2 MEHMET CANLI
BİNGÖL 3 İLHAMİ GELEN
BOLU 1 TÜRKER ATEŞ
BOLU 2 MEHMET BURAK COP
BOLU 3 ZUHAL IŞIN
BURDUR 1 İZZET AKBULUT
BURDUR 2 HÜLYA GÜMÜŞ
BURDUR 3 SÜLEYMAN ERMAN
BURSA-1 1 KAYIHAN PALA
BURSA-1 2 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
BURSA-1 3 MEHMET ATMACA
BURSA-1 4 İSMET KARACA
BURSA-1 5 JÜLİDE AKKÖPRÜ
BURSA-1 6 ALPASLAN YILDIZ
BURSA-1 7 ENGİN TAMER DEDE
BURSA-1 8 SERKAN ÖZTÜRK
BURSA-1 9 ÖZGÜR YILDIZ
BURSA-1 10 CANAN AKIN ERDEM
BURSA-2 1 HASAN ÖZTÜRK
BURSA-2 2 CEMALETTİN KANİ TORUN
BURSA-2 3 ORHAN SARIBAL
BURSA-2 4 ERKAN DÖNMEZ
BURSA-2 5 ŞAHİN SEVİNÇ
BURSA-2 6 FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER
BURSA-2 7 ENDER TEKE
BURSA-2 8 HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR
BURSA-2 9 MEHMET ÖNDER MUTLU
BURSA-2 10 SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA
ÇANAKKALE 1 İSMET GÜNEŞHAN
ÇANAKKALE 2 ÖZGÜR CEYLAN
ÇANAKKALE 3 YEŞİM KARADAĞ
ÇANAKKALE 4 TUĞBERK GÜZEL
ÇORUM 1 MEHMET TAHTASIZ
ÇORUM 2 BEKİR ÖZSAÇMACI
ÇORUM 3 BURÇİN SOLMAZ POLAT
ÇORUM 4 SEYİT AHMET GÜHER
DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA
DENİZLİ 2 ŞEREF ARPACI
DENİZLİ 3 SEMA SİLKİN ÜN
DENİZLİ 4 ADİL DEMİR
DENİZLİ 5 SEDAT DEMİRCİ
DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN
DENİZLİ 7 AYŞE HAZER
DİYARBAKIR 1 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
DİYARBAKIR 2 ALİ İHSAN MERDANOĞLU
DİYARBAKIR 3 ABDURRAHMAN ERGİN
DİYARBAKIR 4 CEVDET NASIRANLI
DİYARBAKIR 5 İSMAİL AKYIL
DİYARBAKIR 6 GÖNÜL ÖZEL
DİYARBAKIR 7 LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL
DİYARBAKIR 8 ESRA ARSLAN
DİYARBAKIR 9 MAHİR YILMAZ
DİYARBAKIR 10 MEHMET ALİ ÖZMEN
DİYARBAKIR 11 ZEYNEP DENİZ ERK
DİYARBAKIR 12 ÖZLEM KAYA
DÜZCE 1 TALİH ÖZCAN
DÜZCE 2 HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ
DÜZCE 3 JALE UZUNHASAN
EDİRNE 1 EDİZ ÜN
EDİRNE 2 AHMET BARAN YAZGAN
EDİRNE 3 UFUK KANIŞKAN
EDİRNE 4 AHMET ERKEN
ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL
ELAZIĞ 2 ABDULLAH AKIN
ELAZIĞ 3 AHMET YILDIZ
ELAZIĞ 4 ALIM ÖZDEMİR
ELAZIĞ 5 AZAT ALINAK
ERZİNCAN 1 MUSTAFA SARIGÜL
ERZİNCAN 2 UFUK AKTAŞ
ERZURUM 1 AYHAN KOÇ
ERZURUM 2 MURAT OZAN
ERZURUM 3 CELAL ZUNGULDAK
ERZURUM 4 SERHAT CAN EŞ
ERZURUM 5 ERDİNÇ OKANLI
ERZURUM 6 İSLAM TEKMANLI
ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER
ESKİŞEHİR 2 JALE NUR SÜLLÜ
ESKİŞEHİR 3 İBRAHİM ARSLAN
ESKİŞEHİR 4 ABDÜLKADİR ADAR
ESKİŞEHİR 5 İPEK ÇELİK
ESKİŞEHİR 6 AYSU BAHAR GÜRLEK
GAZİANTEP 1 HASAN ÖZTÜRKMEN
GAZİANTEP 2 MELİH MERİÇ
GAZİANTEP 3 ERTUĞRUL KAYA
GAZİANTEP 4 REİS REİSOĞLU
GAZİANTEP 5 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
GAZİANTEP 6 ERDAL GEÇİT
GAZİANTEP 7 SELİM KARAHAN
GAZİANTEP 8 MÜSLÜM ŞAHİNSOY
GAZİANTEP 9 HASAN GÜR
GAZİANTEP 10 MEHMET İSLAM
GAZİANTEP 11 AHMET İDRİS İNAL
GAZİANTEP 12 FATMA MÜGE DÜŞÜN
GAZİANTEP 13 GÖKHAN ÇELİKTÜRK
GAZİANTEP 14 VİJDAN AKTAŞ
GİRESUN 1 ELVAN IŞIK GEZMİŞ
GİRESUN 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR
GİRESUN 3 FİKRİ BİLGE
GİRESUN 4 HAKAN ADANIR
HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR
HAKKARİ 2 ADNAN HATİPOĞLU
HAKKARİ 3 SABIR DİRİ
HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR
HATAY 2 NERMİN YILDIRIM KARA
HATAY 3 SERVET MULLAOĞLU
HATAY 4 NECMETTİN ÇALIŞKAN
HATAY 5 HİKMET HATUNOĞLU
HATAY 6 RAHMİ VARDİ
HATAY 7 GÖKHAN ÖZER
HATAY 8 BEKİR ATAHAN
HATAY 9 CEMİYET KIŞLIOĞLU
HATAY 10 TAMER APİŞ
HATAY 11 FİLİZ HAKSÖZ
IĞDIR 1 YUSUF ASLAN
IĞDIR 2 İSMAİL SARIBOĞA
ISPARTA 1 HİKMET YALIM HALICI
ISPARTA 2 MEHMET TAMER CANTEKİN
ISPARTA 3 HÜSEYİN YILDIZHAN
ISPARTA 4 HATİCE YILDIZ
İSTANBUL-1 1 OĞUZ KAAN SALICI
İSTANBUL-1 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
İSTANBUL-1 3 FETHİ AÇIKEL
İSTANBUL-1 4 GÖKHAN GÜNAYDIN
İSTANBUL-1 5 BİROL AYDIN
İSTANBUL-1 6 AHMET ERSAGUN YÜCEL
İSTANBUL-1 7 ELİF ESEN
İSTANBUL-1 8 HASAN KARAL
İSTANBUL-1 9 CEMAL ENGİNYURT
İSTANBUL-1 10 SELİM TEMURCİ
İSTANBUL-1 11 ALİ GÖKÇEK
İSTANBUL-1 12 SUAT ÖZÇAĞDAŞ
İSTANBUL-1 13 ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU
İSTANBUL-1 14 SEVGİ KILIÇ
İSTANBUL-1 15 OLGUN ÇELİK
İSTANBUL-1 16 DOĞAN ÇAKMAK
İSTANBUL-1 17 KENAN OTLU
İSTANBUL-1 18 EFENDİ ARGUNŞAH
İSTANBUL-1 19 MURAT KANTEKİN
İSTANBUL-1 20 AYSEMİN GÜLMEZ
İSTANBUL-1 21 AHMET CAN YILMAZ
İSTANBUL-1 22 EBRU ZOR
İSTANBUL-1 23 ERDOĞAN ERDEN
İSTANBUL-1 24 FÜSUN SÖKMEZ
İSTANBUL-1 25 NEJLA ERDEM
İSTANBUL-1 26 BÜLENT KULKULOĞLU
İSTANBUL-1 27 GÜLLÜ SARAN
İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO
İSTANBUL-1 29 NEJDET AY
İSTANBUL-1 30 ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
İSTANBUL-1 31 HAKAN BEKAR
İSTANBUL-1 32 DURSUN CAN KIRTORUN
İSTANBUL-1 33 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
İSTANBUL-1 34 HALE DİLEK TOSUN
İSTANBUL-1 35 ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ
İSTANBUL-2 1 NAMIK TAN
İSTANBUL-2 2 YUNUS EMRE
İSTANBUL-2 3 GÖKAN ZEYBEK
İSTANBUL-2 4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA KAYA
İSTANBUL-2 6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSTANBUL-2 7 İSA MESİH ŞAHİN
İSTANBUL-2 8 EVRİM RIZVANOĞLU
İSTANBUL-2 9 BERNA SUKAS
İSTANBUL-2 10 FUAT YILDIRIM
İSTANBUL-2 11 ONUR AYDIN
İSTANBUL-2 12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ
İSTANBUL-2 13 SONER ÖZİMER
İSTANBUL-2 14 MEHMET ALİ YÜKSEL
İSTANBUL-2 15 ŞABAN KARAASLAN
İSTANBUL-2 16 ELMAS ARUS
İSTANBUL-2 17 MUHARREM NACİ TEMİZ
İSTANBUL-2 18 SEVİM YALINKILIÇ
İSTANBUL-2 19 GÖZDE FİL
İSTANBUL-2 20 BÜLENT ÜTEBAY
İSTANBUL-2 21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER
İSTANBUL-2 22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI
İSTANBUL-2 23 ALİ ARMAN
İSTANBUL-2 24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ
İSTANBUL-2 25 ÖZGÜR NEMUTLU
İSTANBUL-2 26 EZGİ PEKŞEN
İSTANBUL-2 27 REFİK ERSİN EROĞLU
İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY
İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK
İSTANBUL-3 3 TÜRKAN ELÇİ
İSTANBUL-3 4 İLHAN KESİCİ
İSTANBUL-3 5 ZEYNEL EMRE
İSTANBUL-3 6 MUSTAFA YENEROĞLU
İSTANBUL-3 7 BÜLENT KAYA
İSTANBUL-3 8 DOĞAN DEMİR
İSTANBUL-3 9 ÖZGÜR KARABAT
İSTANBUL-3 10 MEDENİ YILMAZ
İSTANBUL-3 11 TURAN TAŞKIN ÖZER
İSTANBUL-3 12 DORUK BULUT
İSTANBUL-3 13 OĞUZ KEMAL YAKAR
İSTANBUL-3 14 TURGAY ÖZCAN
İSTANBUL-3 15 FEVZİ DONAT
İSTANBUL-3 16 UTKU CANER ÇAYKARA
İSTANBUL-3 17 HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK
İSTANBUL-3 18 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
İSTANBUL-3 19 RECEP KARAKOÇ
İSTANBUL-3 20 BURAK YILDIRIM
İSTANBUL-3 21 EDA KURT
İSTANBUL-3 22 KAZIM ÖZEREN
İSTANBUL-3 23 MARGARİT DİKME
İSTANBUL-3 24 MEHTAP ALBAYRAK
İSTANBUL-3 25 NAZLI AKYÜZ
İSTANBUL-3 26 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU
İSTANBUL-3 27 SİNAN KARAHAN
İSTANBUL-3 28 SİNEM ÖZCAN
İSTANBUL-3 29 SÜLEYMAN ŞAFAK
İSTANBUL-3 30 CEMAL DOĞAN
İSTANBUL-3 31 HÜSEYİN ARDA ENGİZEK
İSTANBUL-3 32 TURGUT KOÇ
İSTANBUL-3 33 SERVER GÖKMEN
İSTANBUL-3 34 ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
İSTANBUL-3 35 NEŞE KIYIK
İSTANBUL-3 36 YAREN KARACA
İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN
İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN
İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ
İZMİR-1 4 MURAT BAKAN
İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN
İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN
İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ
İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK
İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ
İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY
İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS
İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY
İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT
İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ
İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN
İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
İZMİR-2 4 MAHİR POLAT
İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN
İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL
İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ
İZMİR-2 8 HACER FOGGO
İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN
İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ
İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY
İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER
İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI
İZMİR-2 14 BURAK KOTAN
KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ
KAHRAMANMARAŞ 2 İRFAN KARATUTLU
KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET BAĞLAR
KAHRAMANMARAŞ 4 EJDER KAYGUSUZ
KAHRAMANMARAŞ 5 NAİLE İŞLEK
KAHRAMANMARAŞ 6 TUFAN YANAR
KAHRAMANMARAŞ 7 AZİZ CEM GÜNER
KAHRAMANMARAŞ 8 ÇAĞATAY ATASAY
KARABÜK 1 CEVDET AKAY
KARABÜK 2 ABDULLAH ÇAKIR
KARABÜK 3 BAYRAM KARADAĞ
KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER
KARAMAN 2 YUSUF BAŞTUĞ
KARAMAN 3 HASAN EHLİZ
KARS 1 İNAN AKGÜN ALP
KARS 2 ONUR ULUDAŞDEMİR
KARS 3 EVREN YERDELEN
KASTAMONU 1 HASAN BALTACI
KASTAMONU 2 KADİR YALÇIN
KASTAMONU 3 ZİVER KAPLAN
KAYSERİ 1 AŞKIN GENÇ
KAYSERİ 2 MAHMUT ARIKAN
KAYSERİ 3 BURHAN BAHADIR ÖZSOY
KAYSERİ 4 ZÜLKÜF ARSLAN
KAYSERİ 5 ÜMİT ÖZER
KAYSERİ 6 ÖZGEN AYDINCAK
KAYSERİ 7 ALİ ÇETİNKAYA
KAYSERİ 8 ONUR SERGEN DOĞAN
KAYSERİ 9 İBRAHİM KAAN
KAYSERİ 10 NİYAZİ ÜNALMIŞ
KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL
KIRIKKALE 2 ÖMER ELDEMİR
KIRIKKALE 3 ÜMİT DUMAN
KIRKLARELİ 1 VECDİ GÜNDOĞDU
KIRKLARELİ 2 FAHRİ ÖZKAN
KIRKLARELİ 3 HATİCE GÜL BİNGÖL
KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN
KIRŞEHİR 2 ŞEREF BARAN GENÇ
KİLİS 1 MEHMET AKİF PERKER
KİLİS 2 HURŞİT ÇETİN
KOCAELİ 1 MÜHİP KANKO
KOCAELİ 2 HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
KOCAELİ 3 HASAN BİTMEZ
KOCAELİ 4 NAİL ÇİLER
KOCAELİ 5 SERAP ÇAKIR
KOCAELİ 6 TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR
KOCAELİ 7 CUMA KARAVAR
KOCAELİ 8 CANER ARDUÇ
KOCAELİ 9 MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA
KOCAELİ 10 SELMAN KÖSALI
KOCAELİ 11 HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL
KOCAELİ 12 BELKIZA İLTER
KOCAELİ 13 İSMET İŞERİ
KOCAELİ 14 BERNA ÇETİN
KONYA 1 BARIŞ BEKTAŞ
KONYA 2 HASAN EKİCİ
KONYA 3 GENÇOSMAN KİLLİK
KONYA 4 ÖMER ÜNAL
KONYA 5 HALİL ERCAN
KONYA 6 KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU
KONYA 7 GALİP POLAT
KONYA 8 AYŞE ALKIM GÖKÇE
KONYA 9 MÜRSEL AYRANCI
KONYA 10 EZGİ BİLGE ARSLAN
KONYA 11 ŞERİFE TUNÇ
KONYA 12 MEHMET PİRZADE
KONYA 13 DURSUN KAPLAN
KONYA 14 RIDVAN ŞENYURT
KONYA 15 TEVFİK FİKRET İVGEN
KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP
KÜTAHYA 2 AHMET SUNAR
KÜTAHYA 3 GÜLER EZGİ DOĞAN TURAN
KÜTAHYA 4 HAŞİM ERTEKİN
KÜTAHYA 5 KEREM ERKUL
MALATYA 1 VELİ AĞBABA
MALATYA 2 ENVER KİRAZ
MALATYA 3 BATTAL KANBAY
MALATYA 4 ALİ İMRAN MARASALI
MALATYA 5 YUSUF KURŞUN
MALATYA 6 OKAY DEMİRHAN
MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL
MANİSA 2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
MANİSA 3 BEKİR BAŞEVİRGEN
MANİSA 4 SELMA ALİYE KAVAF
MANİSA 5 MUSA SEMİH BALABAN
MANİSA 6 NEŞE ZENGİN
MANİSA 7 AYSUN HELVACIOĞLU
MANİSA 8 SEÇİL EGE DEĞERLİ
MANİSA 9 ŞERİF AKMEŞE
MANİSA 10 İLKSEN ÖZALPER
MARDİN 1 MEHMET SAİT ÇELEBİ
MARDİN 2 ŞÜKRÜ KARABOĞA
MARDİN 3 NURETTİN KILIÇ
MARDİN 4 İBRAHİM TAŞDELEN
MARDİN 5 NİLGÜN BAYRAKTAR
MARDİN 6 ÖMER DURAK
MERSİN 1 ALİ MAHİR BAŞARIR
MERSİN 2 GÜLCAN KIŞ
MERSİN 3 MEHMET EMİN EKMEN
MERSİN 4 TALAT DİNÇER
MERSİN 5 HASAN UFUK ÇAKIR
MERSİN 6 EMRE YILMAZ
MERSİN 7 NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN
MERSİN 8 LEYLA SERİN KIRIK
MERSİN 9 AHMET YORGUN
MERSİN 10 MEHMET GÜLTEKİN UĞUR
MERSİN 11 ŞERİFE ARICI YILDIZ
MERSİN 12 GÜVEN KOCABIYIK
MERSİN 13 NESLİHAN ÇELEBİ
MUĞLA 1 CUMHUR UZUN
MUĞLA 2 GİZEM ÖZCAN
MUĞLA 3 SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
MUĞLA 4 SELÇUK ÖZDAĞ
MUĞLA 5 MEHMET DEMİR
MUĞLA 6 FATMA GEBEŞ ÇİMEN
MUĞLA 7 SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU
NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN
NEVŞEHİR 2 MEHMET DEĞİRMENCİ
NEVŞEHİR 3 EDA DOĞAN
NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER
NİĞDE 2 SEVGİ ÖZBEK
NİĞDE 3 OZAN SAKARYA
ORDU 1 SEYİT TORUN
ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL
ORDU 3 AHMET TOKLUCUOĞLU
ORDU 4 CENGİZ OKUR
ORDU 5 NİLGÜN YILMAZ
ORDU 6 SABRİ SONER GÖRGÜLÜ
OSMANİYE 1 ASU KAYA
OSMANİYE 2 ÜNAL KÖKSAL
OSMANİYE 3 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
OSMANİYE 4 RIZA TEKEREK
RİZE 1 TAHSİN OCAKLI
RİZE 2 KÖKSAL TOPTAN
RİZE 3 MUHAMMET YILDIZ
SAKARYA 1 AYÇA TAŞKENT
SAKARYA 2 ECEVİT KELEŞ
SAKARYA 3 KAMİL ÖZKAN
SAKARYA 4 AZİZE ÇEROĞLU
SAKARYA 5 EMEL AKÇİL
SAKARYA 6 GÜNDÜZ KADİR GENÇCAN
SAKARYA 7 ALİ FETHİ GÜRLER
SAKARYA 8 ÖZER ÖZÇINAR
SAMSUN 1 MURAT ÇAN
SAMSUN 2 MEHMET KARAMAN
SAMSUN 3 MUSTAFA YEŞİLYURT
SAMSUN 4 NAZAN GÜNEYSU
SAMSUN 5 MEHMET ÖZDAĞ
SAMSUN 6 SUAT YILDIZ
SAMSUN 7 NEŞE KANGÜLEÇ
SAMSUN 8 NİLSU İREM KOÇYİĞİT
SAMSUN 9 ÖZLER YILMAZ
SİİRT 1 UMUT DAYANAN
SİİRT 2 DENİZ ACAR
SİİRT 3 MEHMET ZAKİR KIZILAY
SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ
SİNOP 2 ŞEVKET TERKAN
SİVAS 1 ULAŞ KARASU
SİVAS 2 SERDAR İNCE
SİVAS 3 SERVECAN KAYA
SİVAS 4 LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN
SİVAS 5 BAHATTİN YAVUZ
ŞANLIURFA 1 MAHMUT TANAL
ŞANLIURFA 2 MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN
ŞANLIURFA 3 AHMET TÜYSÜZ
ŞANLIURFA 4 ABDULLAH YEŞİL
ŞANLIURFA 5 İBRAHİM DİREK
ŞANLIURFA 6 SÜLEYMAN GÖK
ŞANLIURFA 7 ABDULLAH MELİK
ŞANLIURFA 8 ABDULLAH DİREK
ŞANLIURFA 9 MÜSLÜM ŞİKAK
ŞANLIURFA 10 BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME
ŞANLIURFA 11 ABDULKADİR ÇETİN
ŞANLIURFA 12 VEHBİ VURAL
ŞANLIURFA 13 İSA EKİNCİ
ŞANLIURFA 14 AZİZ BABACAN
ŞIRNAK 1 NİZAR ÖKTEN
ŞIRNAK 2 BOTAN CİZRELİ
ŞIRNAK 3 ABDULLAH KAYA
ŞIRNAK 4 AYŞE BİLİN
TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK
TEKİRDAĞ 2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
TEKİRDAĞ 3 CEM AVŞAR
TEKİRDAĞ 4 NURTEN YONTAR
TEKİRDAĞ 5 MUSTAFA ÜLKEM URUK
TEKİRDAĞ 6 İSMAİL DOĞAROĞLU
TEKİRDAĞ 7 SEMA KIRKOYUN KİNET
TEKİRDAĞ 8 İSMAİL ÇELEBİ
TOKAT 1 KADİM DURMAZ
TOKAT 2 DURAN KUM
TOKAT 3 AYHAN KARABEKİROĞLU
TOKAT 4 MEHMET ALİ KOCAOĞLU
TOKAT 5 CEM ÇITAK
TRABZON 1 SİBEL SUİÇMEZ
TRABZON 2 AHMET KAYA
TRABZON 3 MURAT ÖZÇİLİNGİR
TRABZON 4 MUSA HACIOĞLU
TRABZON 5 İLKER AKINCI
TRABZON 6 MUSTAFA ERDİ ÇAKIR
TUNCELİ 1 HÜSNİYE KARAKOYUN
UŞAK 1 ALİ KARAOBA
UŞAK 2 İSMET AKIN
UŞAK 3 SEVİNÇ YAZGAN
VAN 1 SERACETTİN BEDİRHANOĞLU
VAN 2 ERCAN ÇİÇEK
VAN 3 AZİZ ÖREK
VAN 4 MUHLİS ORHAN
VAN 5 MERAL AYHAN
VAN 6 NURTEN TAŞ
VAN 7 SÜLEYMAN KUŞMAN
VAN 8 MEHMET KAVAL
YALOVA 1 TAHSİN BECAN
YALOVA 2 MEHMET GÜREL
YALOVA 3 YASEMİN FAZLACA
ZONGULDAK 1 DENİZ YAVUZYILMAZ
ZONGULDAK 2 EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
ZONGULDAK 3 DOĞA ŞANLIOĞLU
ZONGULDAK 4 MERVE KIR
ZONGULDAK 5 CEMALETTİN SAĞTEKİN
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