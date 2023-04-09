AjansHaber.com.tr Gündem CHP'nin aday listesi belli oldu!

CHP'nin aday listesi belli oldu!

CHP heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı ile beraberindeki heyet, aday listesini teslim etmek üzere YSK'ye geldi.

Oğuz Kaan Salıcı, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin hem partilerine hem ittifaklarına hem de Türkiye'ye hayırlı sonuçlar üretmesi temennisinde bulundu.

CHP listelerinden seçime giren partilere kaç kontenjan ayrıldığına ilişkin soru üzerine Salıcı, "İttifak içine girmiş olduğumuz partiler, doğal olarak bizim listelerimizden bizim logomuzla seçime girecekler. Onun için listelerimizde ittifak içinde bulunmuş olduğumuz partilere yer verdik. Onun sayısını şu anda açıklamak belki doğru olmaz ama farklı siyasi partilerden Millet İttifakı'nın ortaklığını göstermek için, beraber yürüdüğümüzü göstermek için, daha güçlü olduğumuzu göstermek için beraber giriyoruz seçimlere. Bu da bize memnuniyet veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Listede yer almayan isimler şöyle

CHP listelerinde yer almayan önemli isimler şöyle: Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu.

Millet İttifakı’nın CHP’nin listesinde yer alan bazı aday isimleri ise şu şekilde:

DEVA Partisi: Elif Esen, Hasan Karal, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Sadullah Ergin, İdris Şahin, Sadullah Kısacık, Seda Kaya Ösen, Ahmet Yıldız, Ertuğrul Kaya, İrfan Karadutlu, Burhan Bahadır Özsoy, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Ahmet Tüysüz, Doğa Şanlıoğlu.

Gelecek Partisi: Fevzi Donat, Selim Temurci, Mesih Şahin, Doğan Demir, Mustafa Nedim Yamalı, Zülküf Arslan, Serap Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Yeşil.

Sarıgül Erzincan'dan aday gösterildi

Demokrat Parti: Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş, Mehmet Salih Uzun.

Saadet Partisi: Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mesut Doğan, Birol Aydın, Abdullah Akın, Mehmet İslam, Necmettin Çalışkan, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez, Muhammed Yıldız, Ali Fethi Gürler.

İYİ Parti: İrem Yaman, Ahmet Ersagun Yücel, Berna Sukas, Onur Aydın (yazar-yönetmen-müzisyen-senarist), Köksal Toptan.

CHP listelerinde dikkat çeken isimler ise Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, İrem Yaman ve Senarist Onur Aydın. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.

CHP Listesi'nde dikkat çeken isimler

A takımında 11 isim aday listesinde

17 üyeli CHP MYK’da 6 isim milletvekili listesinde yer almazken 11 isim yeniden aday gösterildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Tekirdağ’dan, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba Malatya’dan, Ali Öztunç Kahramanmaraş’tan, Bülent Tezcan Aydın’dan, Oğuz Kaan Salıcı İstanbul birinci bölgede birinci sırada yer aldı. 6 MYK üyesi ise milletvekili aday listelerinde yer almadı. Bu isimlerden bazıları adaylık başvurusunda bulunmazken, bazı isimlerse başvuruda bulunduğu halde sonrasında adaylıktan feragat ettiklerini açıkladı. Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Lale Karabıyık milletvekili aday listesinde yer almayan MYK üyeleri oldu. Kılıçdaroğlu’nun kurmay kadrosunda yer alan Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel de dahil edildiğinde A takımından toplam 13 isim yeniden aday gösterilmiş oldu.

Aday listesinde yer alan MYK üyeleri

FAİK ÖZTRAK

OĞUZ KAAN SALICI

SEYİT TORUN

GÖKÇE GÖKÇEN

FETHİ AÇIKEL

VELİ AĞBABA

YÜKSEL TAŞKIN

ALİ ÖZTUNÇ

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

GÜLİZAR BİÇER KARACA

BÜLENT TEZCAN

Listede son dakika değişikliği

CHP PM toplantısı sonrasında sızan listede İstanbul 3’ncü bölgede DEVA Partili Medeni Yılmaz’ın 6’cı, Mustafa Yeneroğlu’nun ise 10’ncu sırada yer aldığı belirtilmişti. YSK’ya verilen listede ise iki ismin yerinin değiştiği görüldü. Yeneroğlu 6’ncı sıradan aday gösterilirken, Medeni Yılmaz 10’ncu sırada yer aldı. İstanbul 3’ncü bölgede Saadet Partili Bülent Kaya da seçilme ihtimali yüksek bir yerden 7’nci sıradan aday gösterildi. 2018 seçimlerinde İstanbul 3’ncü bölgeden aday gösterilen ve Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibinde yer alan Engin Altay ve Erdoğan Toprak’ın aday listesindeki yerleri değişmedi. Engin Altay liste başı olurken, Erdoğan Toprak ikinci sırada yer aldı. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ise üçüncü sıradan aday oldu.

 

CHP Milletvekili tüm aday listesi

SIRA NO"             ADI         SOYADI

ADANA 1             ORHAN SÜMER

ADANA 2             MÜZEYYEN         ŞEVKİN

ADANA 3             BURHANETTİN  BULUT

ADANA 4             SADULLAH          KISACIK

ADANA 5             AYHAN BARUT

ADANA 6             OSMAN BERKE  DUVAN

ADANA 7             HÜSEYİN              KESER

ADANA 8             ERKAN  KARAKAYA

ADANA 9             ORHAN TOKLU

ADANA 10           KÜBRA  ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ

ADANA 11           AHMET KORKMAZ

ADANA 12           SERCAN               POLAT

ADANA 13           SEYFETTİN           CAN

ADANA 14           EBRU     YILMAZ

ADANA 15           ELİFE      MÜFTÜOĞLU

ADIYAMAN        1              ABDURRAHMAN             TUTDERE

ADIYAMAN        2              KENAN DOĞAN

ADIYAMAN        3              ADNAN AĞIR

ADIYAMAN        4              ÖMER   TURAN

ADIYAMAN        5              SONGÜL              VARKİ YILDIRIM

AFYONKARAHİSAR          1             BURCU KÖKSAL

AFYONKARAHİSAR          2             FATİH    AYDIN

AFYONKARAHİSAR          3             ABİDİN YAĞCI

AFYONKARAHİSAR          4             ALİ         ARIKAN

AFYONKARAHİSAR          5             İBRAHİM             KADIOĞLU

AFYONKARAHİSAR          6             ANIL HALİS         AKAR

AĞRI     1             İBRAHİM             VAROL

AĞRI     2             ABDURRAHMAN             POLAT

AĞRI     3             ERTUĞRUL          ERYILMAZ

AĞRI     4             ZEKİYE   ALTAY

AMASYA             1              REŞAT   KARAGÖZ

AMASYA             2              ARİF      YILMAZ

AMASYA             3              ZEYNEP ATEŞ

ANKARA-1          1              GAMZE TAŞCIER

ANKARA-1          2              DENİZ   DEMİR

ANKARA-1          3              OKAN   KONURALP

ANKARA-1          4              SADULLAH          ERGİN

ANKARA-1          5              MUSTAFA NEDİM           YAMALI

ANKARA-1          6              ALİYE     TİMİSİ ERSEVER

ANKARA-1          7              DENİZ   ÇAKIR

ANKARA-1          8              KEMAL AKKURT

ANKARA-1          9              AYSUN PALALI KÖKTAŞ

ANKARA-1          10           ELİF        TOPKAYA SEVİNÇ

ANKARA-1          11           HÜSEYİN CAN    GÜNER

ANKARA-1          12           AYCAN KOÇTÜRK

ANKARA-1          13           ARMAĞAN         ERDOĞAN

ANKARA-2          1              MURAT EMİR

ANKARA-2          2              İDRİS     ŞAHİN

ANKARA-2          3              SEMRA DİNÇER

ANKARA-2          4              İREM     YAMAN

ANKARA-2          5              ORKUN KANBER

ANKARA-2          6              ALİRIZA ERBAY

ANKARA-2          7              ERDAL   KİZİROĞLU

ANKARA-2          8              ÖZKAN OKTAN

ANKARA-2          9              FUNDA CENGİZ

ANKARA-2          10           EROL     TOSUN

ANKARA-2          11           NURSEL ÖCAL

ANKARA-3          1              TEKİN    BİNGÖL

ANKARA-3          2              UMUT  AKDOĞAN

ANKARA-3          3              MESUT DOĞAN

ANKARA-3          4              AYLİN    YAMAN

ANKARA-3          5              AHMET ERSEN  ÖZSOY

ANKARA-3          6              MEHMET             AKYÜREK

ANKARA-3          7              MEHTAP              YÜCEL

ANKARA-3          8              MEMET YULA

ANKARA-3          9              ZEYNEP ESRA     ÖZDEMİR

ANKARA-3          10           ÖMER   YILMAZ

ANKARA-3          11           ELMAS KÜBRA  KARACA

ANKARA-3          12           HASAN CEM       YILMAZ

ANTALYA            1              SURURİ ÇORABATIR

ANTALYA            2              CAVİT   ARI

ANTALYA            3              ALİYE     COŞAR

ANTALYA            4              SERAP   YAZICI ÖZBUDUN

ANTALYA            5              ŞERAFETTİN       KILIÇ

ANTALYA            6              MUSTAFA           ERDEM

ANTALYA            7              MURAT ÖZÇELİK

ANTALYA            8              HASAN ERCÜMENT        TAŞDEMİR

ANTALYA            9              NİLÜFER              DEVECİ

ANTALYA            10           VAHAP TUNCER

ANTALYA            11           SİBEL     GEZEN

ANTALYA            12           RAMİZ  ATAHAN

ANTALYA            13           EMRAH YURTLAK

ANTALYA            14           ZELİHA  MİLLİ

ANTALYA            15           HATİCE KÜBRA TURAN

ANTALYA            16           MÜGE  GEZGİNCİ ÜNSAL

ANTALYA            17           MEHMET             GÖK

ARDAHAN          1              ÖZGÜR ERDEM İNCESU

ARDAHAN          2              ÖZEL      ÖZEN

ARTVİN 1             UĞUR   BAYRAKTUTAN

ARTVİN 2             OĞUZ    KURDOĞLU

AYDIN   1             BÜLENT                TEZCAN

AYDIN   2             HÜSEYİN              YILDIZ

AYDIN   3             SÜLEYMAN         BÜLBÜL

AYDIN   4             EVRİM  KARAKOZ

AYDIN   5             NİLÜFER              ÜNÜVAR

AYDIN   6             GAMZE YOLCU METİN

AYDIN   7             ZİYA       YILMAZ

AYDIN   8             NEBAHAT            OSKAY ÜRÜN

BALIKESİR           1              ENSAR  AYTEKİN

BALIKESİR           2              SERKAN               SARI

BALIKESİR           3              BURAK DALGIN

BALIKESİR           4              SEVAL   BOZKURT

BALIKESİR           5              SELİM   PANÇ

BALIKESİR           6              FATMA SALI KARABACAKOĞLU

BALIKESİR           7              DİLEK    YALÇIN

BALIKESİR           8              GÜLİZAR             YILDIZ

BALIKESİR           9              MUHARREM      KOÇ

BARTIN 1             AYSU     BANKOĞLU

BARTIN 2             CEYDA   SARGIN

BATMAN             1              HÜSEYİN             YAŞAR

BATMAN             2              DİCLE    ARSLAN

BATMAN             3              ORHAN EKMEN

BATMAN             4              ABDULLAH         POLAT

BATMAN             5              MENDUH            ATAK

BİLECİK 1             YAŞAR   TÜZÜN

BİLECİK 2             VEDAT  KAZICI

BİNGÖL 1             SERDAR                ATALAY

BİNGÖL 2             MEHMET             CANLI

BİNGÖL 3             İLHAMİ GELEN

BOLU    1             TÜRKER ATEŞ

BOLU    2             MEHMET BURAK             COP

BOLU    3             ZUHAL  IŞIN

BURDUR              1              İZZET     AKBULUT

BURDUR              2              HÜLYA  GÜMÜŞ

BURDUR              3              SÜLEYMAN        ERMAN

BURSA-1             1              KAYIHAN             PALA

BURSA-1             2              NURHAYAT        ALTACA KAYIŞOĞLU

BURSA-1             3              MEHMET             ATMACA

BURSA-1             4              İSMET   KARACA

BURSA-1             5              JÜLİDE  AKKÖPRÜ

BURSA-1             6              ALPASLAN          YILDIZ

BURSA-1             7              ENGİN TAMER  DEDE

BURSA-1             8              SERKAN               ÖZTÜRK

BURSA-1             9              ÖZGÜR YILDIZ

BURSA-1             10           CANAN AKIN ERDEM

BURSA-2             1              HASAN ÖZTÜRK

BURSA-2             2              CEMALETTİN KANİ          TORUN

BURSA-2             3              ORHAN SARIBAL

BURSA-2             4              ERKAN  DÖNMEZ

BURSA-2             5              ŞAHİN   SEVİNÇ

BURSA-2             6              FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER

BURSA-2             7              ENDER  TEKE

BURSA-2             8              HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR

BURSA-2             9              MEHMET ÖNDER             MUTLU

BURSA-2             10           SEDA     BOZDAĞ GÜZELKAYA

ÇANAKKALE       1              İSMET   GÜNEŞHAN

ÇANAKKALE       2              ÖZGÜR CEYLAN

ÇANAKKALE       3              YEŞİM   KARADAĞ

ÇANAKKALE       4              TUĞBERK            GÜZEL

ÇORUM               1              MEHMET             TAHTASIZ

ÇORUM               2              BEKİR    ÖZSAÇMACI

ÇORUM               3              BURÇİN SOLMAZ POLAT

ÇORUM               4              SEYİT AHMET     GÜHER

DENİZLİ 1             GÜLİZAR              BİÇER KARACA

DENİZLİ 2             ŞEREF    ARPACI

DENİZLİ 3             SEMA    SİLKİN ÜN

DENİZLİ 4             ADİL       DEMİR

DENİZLİ 5             SEDAT   DEMİRCİ

DENİZLİ 6             İLHAN   ÖZCAN

DENİZLİ 7             AYŞE      HAZER

DİYARBAKIR       1              MUSTAFA SEZGİN           TANRIKULU

DİYARBAKIR       2              ALİ İHSAN           MERDANOĞLU

DİYARBAKIR       3              ABDURRAHMAN             ERGİN

DİYARBAKIR       4              CEVDET NASIRANLI

DİYARBAKIR       5              İSMAİL AKYIL

DİYARBAKIR       6              GÖNÜL ÖZEL

DİYARBAKIR       7              LALEŞ    ERTUĞRUL UYSAL

DİYARBAKIR       8              ESRA     ARSLAN

DİYARBAKIR       9              MAHİR YILMAZ

DİYARBAKIR       10           MEHMET ALİ     ÖZMEN

DİYARBAKIR       11           ZEYNEP DENİZ   ERK

DİYARBAKIR       12           ÖZLEM KAYA

DÜZCE  1             TALİH    ÖZCAN

DÜZCE  2             HATİCE ASLIHAN              AKBAL TÜYSÜZ

DÜZCE  3             JALE       UZUNHASAN

EDİRNE 1             EDİZ       ÜN

EDİRNE 2             AHMET BARAN YAZGAN

EDİRNE 3             UFUK    KANIŞKAN

EDİRNE 4             AHMET ERKEN

ELAZIĞ 1             GÜRSEL EROL

ELAZIĞ 2             ABDULLAH          AKIN

ELAZIĞ 3             AHMET YILDIZ

ELAZIĞ 4             ALIM     ÖZDEMİR

ELAZIĞ 5             AZAT     ALINAK

ERZİNCAN          1              MUSTAFA           SARIGÜL

ERZİNCAN          2              UFUK    AKTAŞ

ERZURUM          1              AYHAN KOÇ

ERZURUM          2              MURAT OZAN

ERZURUM          3              CELAL    ZUNGULDAK

ERZURUM          4              SERHAT CAN      EŞ

ERZURUM          5              ERDİNÇ OKANLI

ERZURUM          6              İSLAM   TEKMANLI

ESKİŞEHİR           1              UTKU    ÇAKIRÖZER

ESKİŞEHİR           2              JALE NUR            SÜLLÜ

ESKİŞEHİR           3              İBRAHİM             ARSLAN

ESKİŞEHİR           4              ABDÜLKADİR     ADAR

ESKİŞEHİR           5              İPEK       ÇELİK

ESKİŞEHİR           6              AYSU BAHAR     GÜRLEK

GAZİANTEP        1              HASAN ÖZTÜRKMEN

GAZİANTEP        2              MELİH   MERİÇ

GAZİANTEP        3              ERTUĞRUL         KAYA

GAZİANTEP        4              REİS       REİSOĞLU

GAZİANTEP        5              ADİLE MERVE    ALTINBAŞ YILMAZ

GAZİANTEP        6              ERDAL   GEÇİT

GAZİANTEP        7              SELİM   KARAHAN

GAZİANTEP        8              MÜSLÜM            ŞAHİNSOY

GAZİANTEP        9              HASAN GÜR

GAZİANTEP        10           MEHMET             İSLAM

GAZİANTEP        11           AHMET İDRİS     İNAL

GAZİANTEP        12           FATMA MÜGE  DÜŞÜN

GAZİANTEP        13           GÖKHAN             ÇELİKTÜRK

GAZİANTEP        14           VİJDAN AKTAŞ

GİRESUN             1              ELVAN  IŞIK GEZMİŞ

GİRESUN             2              REŞAT NURİ       ÖZDEMİR

GİRESUN             3              FİKRİ     BİLGE

GİRESUN             4              HAKAN ADANIR

HAKKARİ             1              NAZIM DEMİR

HAKKARİ             2              ADNAN HATİPOĞLU

HAKKARİ             3              SABIR    DİRİ

HATAY  1             MEHMET             GÜZELMANSUR

HATAY  2             NERMİN              YILDIRIM KARA

HATAY  3             SERVET MULLAOĞLU

HATAY  4             NECMETTİN       ÇALIŞKAN

HATAY  5             HİKMET                HATUNOĞLU

HATAY  6             RAHMİ  VARDİ

HATAY  7             GÖKHAN             ÖZER

HATAY  8             BEKİR    ATAHAN

HATAY  9             CEMİYET              KIŞLIOĞLU

HATAY  10           TAMER APİŞ

HATAY  11           FİLİZ       HAKSÖZ

IĞDIR    1             YUSUF  ASLAN

IĞDIR    2             İSMAİL  SARIBOĞA

ISPARTA              1              HİKMET YALIM HALICI

ISPARTA              2              MEHMET TAMER             CANTEKİN

ISPARTA              3              HÜSEYİN             YILDIZHAN

ISPARTA              4              HATİCE YILDIZ

İSTANBUL-1       1              OĞUZ KAAN      SALICI

İSTANBUL-1       2              GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

İSTANBUL-1       3              FETHİ    AÇIKEL

İSTANBUL-1       4              GÖKHAN             GÜNAYDIN

İSTANBUL-1       5              BİROL    AYDIN

İSTANBUL-1       6              AHMET ERSAGUN           YÜCEL

İSTANBUL-1       7              ELİF        ESEN

İSTANBUL-1       8              HASAN KARAL

İSTANBUL-1       9              CEMAL ENGİNYURT

İSTANBUL-1       10           SELİM   TEMURCİ

İSTANBUL-1       11           ALİ         GÖKÇEK

İSTANBUL-1       12           SUAT     ÖZÇAĞDAŞ

İSTANBUL-1       13           ÖZCAN ŞÜKRÜ  BARİPOĞLU

İSTANBUL-1       14           SEVGİ   KILIÇ

İSTANBUL-1       15           OLGUN ÇELİK

İSTANBUL-1       16           DOĞAN ÇAKMAK

İSTANBUL-1       17           KENAN OTLU

İSTANBUL-1       18           EFENDİ ARGUNŞAH

İSTANBUL-1       19           MURAT KANTEKİN

İSTANBUL-1       20           AYSEMİN            GÜLMEZ

İSTANBUL-1       21           AHMET CAN      YILMAZ

İSTANBUL-1       22           EBRU     ZOR

İSTANBUL-1       23           ERDOĞAN          ERDEN

İSTANBUL-1       24           FÜSUN SÖKMEZ

İSTANBUL-1       25           NEJLA   ERDEM

İSTANBUL-1       26           BÜLENT               KULKULOĞLU

İSTANBUL-1       27           GÜLLÜ  SARAN

İSTANBUL-1       28           YÜCEL   OTO

İSTANBUL-1       29           NEJDET AY

İSTANBUL-1       30           ELİFE GAMZE     ÖZTÜRK

İSTANBUL-1       31           HAKAN BEKAR

İSTANBUL-1       32           DURSUN CAN    KIRTORUN

İSTANBUL-1       33           MURAT GÖKHAN            OFLUOĞLU

İSTANBUL-1       34           HALE DİLEK         TOSUN

İSTANBUL-1       35           ABDULLAH ONUR            BİLDİRİCİ

İSTANBUL-2       1              NAMIK TAN

İSTANBUL-2       2              YUNUS EMRE

İSTANBUL-2       3              GÖKAN ZEYBEK

İSTANBUL-2       4              KADRİ ENİS         BERBEROĞLU

İSTANBUL-2       5              MUSTAFA           KAYA

İSTANBUL-2       6              YÜKSEL MANSUR            KILINÇ

İSTANBUL-2       7              İSA MESİH           ŞAHİN

İSTANBUL-2       8              EVRİM  RIZVANOĞLU

İSTANBUL-2       9              BERNA  SUKAS

İSTANBUL-2       10           FUAT     YILDIRIM

İSTANBUL-2       11           ONUR   AYDIN

İSTANBUL-2       12           IŞIK        ÖĞÜTÇÜ

İSTANBUL-2       13           SONER  ÖZİMER

İSTANBUL-2       14           MEHMET ALİ     YÜKSEL

İSTANBUL-2       15           ŞABAN KARAASLAN

İSTANBUL-2       16           ELMAS  ARUS

İSTANBUL-2       17           MUHARREM NACİ          TEMİZ

İSTANBUL-2       18           SEVİM  YALINKILIÇ

İSTANBUL-2       19           GÖZDE FİL

İSTANBUL-2       20           BÜLENT               ÜTEBAY

İSTANBUL-2       21           MEHMET SÜLEYMAN    TÜRKER

İSTANBUL-2       22           YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI

İSTANBUL-2       23           ALİ         ARMAN

İSTANBUL-2       24           BEDİA   BÜYÜKGEBİZ

İSTANBUL-2       25           ÖZGÜR NEMUTLU

İSTANBUL-2       26           EZGİ      PEKŞEN

İSTANBUL-2       27           REFİK ERSİN       EROĞLU

İSTANBUL-3       1              ENGİN  ALTAY

İSTANBUL-3       2              ERDOĞAN          TOPRAK

İSTANBUL-3       3              TÜRKAN              ELÇİ

İSTANBUL-3       4              İLHAN   KESİCİ

İSTANBUL-3       5              ZEYNEL EMRE

İSTANBUL-3       6              MUSTAFA           YENEROĞLU

İSTANBUL-3       7              BÜLENT               KAYA

İSTANBUL-3       8              DOĞAN DEMİR

İSTANBUL-3       9              ÖZGÜR KARABAT

İSTANBUL-3       10           MEDENİ               YILMAZ

İSTANBUL-3       11           TURAN TAŞKIN ÖZER

İSTANBUL-3       12           DORUK BULUT

İSTANBUL-3       13           OĞUZ KEMAL    YAKAR

İSTANBUL-3       14           TURGAY              ÖZCAN

İSTANBUL-3       15           FEVZİ    DONAT

İSTANBUL-3       16           UTKU CANER     ÇAYKARA

İSTANBUL-3       17           HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK

İSTANBUL-3       18           BAYRAMALİ       ÇEŞMECİ

İSTANBUL-3       19           RECEP   KARAKOÇ

İSTANBUL-3       20           BURAK YILDIRIM

İSTANBUL-3       21           EDA       KURT

İSTANBUL-3       22           KAZIM  ÖZEREN

İSTANBUL-3       23           MARGARİT         DİKME

İSTANBUL-3       24           MEHTAP              ALBAYRAK

İSTANBUL-3       25           NAZLI    AKYÜZ

İSTANBUL-3       26           ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU

İSTANBUL-3       27           SİNAN  KARAHAN

İSTANBUL-3       28           SİNEM  ÖZCAN

İSTANBUL-3       29           SÜLEYMAN        ŞAFAK

İSTANBUL-3       30           CEMAL DOĞAN

İSTANBUL-3       31           HÜSEYİN ARDA ENGİZEK

İSTANBUL-3       32           TURGUT              KOÇ

İSTANBUL-3       33           SERVER GÖKMEN

İSTANBUL-3       34           ENDER  UNUTAN ERSÖZLÜ

İSTANBUL-3       35           NEŞE     KIYIK

İSTANBUL-3       36           YAREN  KARACA

İZMİR-1 1             YÜKSEL TAŞKIN

İZMİR-1 2             AHMET TUNCAY              ÖZKAN

İZMİR-1 3             SEVDA  ERDAN KILIÇ

İZMİR-1 4             MURAT BAKAN

İZMİR-1 5             EDNAN ARSLAN

İZMİR-1 6             SEDA     KÂYA ÖSEN

İZMİR-1 7             HAYDAR               ALTINTAŞ

İZMİR-1 8             DEVRİM BARIŞ  ÇELİK

İZMİR-1 9             SEFER    İPEKLİ

İZMİR-1 10           GÜLDEM             ATABAY

İZMİR-1 11           ŞAHBAL ARAS

İZMİR-1 12           FULYA   ALÇAY

İZMİR-1 13           MEHMET ŞAHİN               FIRAT

İZMİR-1 14           BİRGÜL DEĞİRMENCİ

İZMİR-2 1             GÖKÇE  GÖKÇEN

İZMİR-2 2             RIFAT TURUNTAY            NALBANTOĞLU

İZMİR-2 3             RAHMİ AŞKIN    TÜRELİ

İZMİR-2 4             MAHİR  POLAT

İZMİR-2 5             MEHMET SALİH UZUN

İZMİR-2 6             DENİZ    YÜCEL

İZMİR-2 7             MUSTAFA           BİLİCİ

İZMİR-2 8             HACER  FOGGO

İZMİR-2 9             ESİN       DOĞAN METİN

İZMİR-2 10           ALTAN  İNANÇ

İZMİR-2 11           EMİNE HELİL       İNAY KINAY

İZMİR-2 12           AYTEN   GÜLSEVER

İZMİR-2 13           NURŞEN              BALCI

İZMİR-2 14           BURAK  KOTAN

KAHRAMANMARAŞ        1             ALİ         ÖZTUNÇ

KAHRAMANMARAŞ        2             İRFAN   KARATUTLU

KAHRAMANMARAŞ        3             MEHMET             BAĞLAR

KAHRAMANMARAŞ        4             EJDER    KAYGUSUZ

KAHRAMANMARAŞ        5             NAİLE    İŞLEK

KAHRAMANMARAŞ        6             TUFAN YANAR

KAHRAMANMARAŞ        7             AZİZ CEM            GÜNER

KAHRAMANMARAŞ        8             ÇAĞATAY            ATASAY

KARABÜK           1              CEVDET AKAY

KARABÜK           2              ABDULLAH         ÇAKIR

KARABÜK           3              BAYRAM             KARADAĞ

KARAMAN         1              İSMAİL ATAKAN ÜNVER

KARAMAN         2              YUSUF  BAŞTUĞ

KARAMAN         3              HASAN EHLİZ

KARS     1             İNAN AKGÜN    ALP

KARS     2             ONUR   ULUDAŞDEMİR

KARS     3             EVREN  YERDELEN

KASTAMONU    1              HASAN BALTACI

KASTAMONU    2              KADİR   YALÇIN

KASTAMONU    3              ZİVER    KAPLAN

KAYSERİ               1              AŞKIN   GENÇ

KAYSERİ               2              MAHMUT           ARIKAN

KAYSERİ               3              BURHAN BAHADIR          ÖZSOY

KAYSERİ               4              ZÜLKÜF ARSLAN

KAYSERİ               5              ÜMİT    ÖZER

KAYSERİ               6              ÖZGEN AYDINCAK

KAYSERİ               7              ALİ         ÇETİNKAYA

KAYSERİ               8              ONUR SERGEN  DOĞAN

KAYSERİ               9              İBRAHİM             KAAN

KAYSERİ               10           NİYAZİ  ÜNALMIŞ

KIRIKKALE           1              AHMET ÖNAL

KIRIKKALE           2              ÖMER   ELDEMİR

KIRIKKALE           3              ÜMİT    DUMAN

KIRKLARELİ         1              VECDİ   GÜNDOĞDU

KIRKLARELİ         2              FAHRİ   ÖZKAN

KIRKLARELİ         3              HATİCE GÜL       BİNGÖL

KIRŞEHİR             1              METİN  İLHAN

KIRŞEHİR             2              ŞEREF BARAN    GENÇ

KİLİS      1             MEHMET AKİF   PERKER

KİLİS      2             HURŞİT ÇETİN

KOCAELİ              1              MÜHİP KANKO

KOCAELİ              2              HARUN ÖZGÜR YILDIZLI

KOCAELİ              3              HASAN BİTMEZ

KOCAELİ              4              NAİL      ÇİLER

KOCAELİ              5              SERAP   ÇAKIR

KOCAELİ              6              TÜLİN   KEÇECİ GÜNGÖR

KOCAELİ              7              CUMA  KARAVAR

KOCAELİ              8              CANER  ARDUÇ

KOCAELİ              9              MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA

KOCAELİ              10           SELMAN              KÖSALI

KOCAELİ              11           HÜLYA  GÜRELİ YOLCUBAL

KOCAELİ              12           BELKIZA               İLTER

KOCAELİ              13           İSMET   İŞERİ

KOCAELİ              14           BERNA  ÇETİN

KONYA 1             BARIŞ    BEKTAŞ

KONYA 2             HASAN EKİCİ

KONYA 3             GENÇOSMAN    KİLLİK

KONYA 4             ÖMER   ÜNAL

KONYA 5             HALİL     ERCAN

KONYA 6             KAMİL BÜLBÜL  OKUYUCU

KONYA 7             GALİP    POLAT

KONYA 8             AYŞE ALKIM       GÖKÇE

KONYA 9             MÜRSEL               AYRANCI

KONYA 10           EZGİ BİLGE          ARSLAN

KONYA 11           ŞERİFE   TUNÇ

KONYA 12           MEHMET             PİRZADE

KONYA 13           DURSUN              KAPLAN

KONYA 14           RIDVAN ŞENYURT

KONYA 15           TEVFİK FİKRET   İVGEN

KÜTAHYA            1              ALİ FAZIL             KASAP

KÜTAHYA            2              AHMET SUNAR

KÜTAHYA            3              GÜLER EZGİ        DOĞAN TURAN

KÜTAHYA            4              HAŞİM  ERTEKİN

KÜTAHYA            5              KEREM ERKUL

MALATYA           1              VELİ       AĞBABA

MALATYA           2              ENVER  KİRAZ

MALATYA           3              BATTAL KANBAY

MALATYA           4              ALİ İMRAN         MARASALI

MALATYA           5              YUSUF  KURŞUN

MALATYA           6              OKAY    DEMİRHAN

MANİSA              1              ÖZGÜR ÖZEL

MANİSA              2              AHMET VEHBİ   BAKIRLIOĞLU

MANİSA              3              BEKİR    BAŞEVİRGEN

MANİSA              4              SELMA ALİYE      KAVAF

MANİSA              5              MUSA SEMİH    BALABAN

MANİSA              6              NEŞE     ZENGİN

MANİSA              7              AYSUN HELVACIOĞLU

MANİSA              8              SEÇİL     EGE DEĞERLİ

MANİSA              9              ŞERİF     AKMEŞE

MANİSA              10           İLKSEN  ÖZALPER

MARDİN              1              MEHMET SAİT   ÇELEBİ

MARDİN              2              ŞÜKRÜ KARABOĞA

MARDİN              3              NURETTİN          KILIÇ

MARDİN              4              İBRAHİM             TAŞDELEN

MARDİN              5              NİLGÜN               BAYRAKTAR

MARDİN              6              ÖMER   DURAK

MERSİN               1              ALİ MAHİR          BAŞARIR

MERSİN               2              GÜLCAN              KIŞ

MERSİN               3              MEHMET EMİN EKMEN

MERSİN               4              TALAT   DİNÇER

MERSİN               5              HASAN UFUK    ÇAKIR

MERSİN               6              EMRE    YILMAZ

MERSİN               7              NURSEN              YÜCESOY TEMİZKAN

MERSİN               8              LEYLA    SERİN KIRIK

MERSİN               9              AHMET YORGUN

MERSİN               10           MEHMET GÜLTEKİN       UĞUR

MERSİN               11           ŞERİFE  ARICI YILDIZ

MERSİN               12           GÜVEN KOCABIYIK

MERSİN               13           NESLİHAN           ÇELEBİ

MUĞLA 1             CUMHUR            UZUN

MUĞLA 2             GİZEM  ÖZCAN

MUĞLA 3             SÜREYYA             ÖNEŞ DERİCİ

MUĞLA 4             SELÇUK ÖZDAĞ

MUĞLA 5             MEHMET             DEMİR

MUĞLA 6             FATMA GEBEŞ ÇİMEN

MUĞLA 7             SALİH NAZMİ     BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU

NEVŞEHİR           1              FARUK  SARIASLAN

NEVŞEHİR           2              MEHMET             DEĞİRMENCİ

NEVŞEHİR           3              EDA       DOĞAN

NİĞDE  1             ÖMER FETHİ       GÜRER

NİĞDE  2             SEVGİ    ÖZBEK

NİĞDE  3             OZAN    SAKARYA

ORDU   1             SEYİT     TORUN

ORDU   2             MUSTAFA           ADIGÜZEL

ORDU   3             AHMET TOKLUCUOĞLU

ORDU   4             CENGİZ OKUR

ORDU   5             NİLGÜN               YILMAZ

ORDU   6             SABRİ SONER     GÖRGÜLÜ

OSMANİYE         1              ASU       KAYA

OSMANİYE         2              ÜNAL    KÖKSAL

OSMANİYE         3              MEHMET ORHUN            DÖĞÜŞCÜ

OSMANİYE         4              RIZA      TEKEREK

RİZE       1             TAHSİN OCAKLI

RİZE       2             KÖKSAL TOPTAN

RİZE       3             MUHAMMET     YILDIZ

SAKARYA            1              AYÇA     TAŞKENT

SAKARYA            2              ECEVİT  KELEŞ

SAKARYA            3              KAMİL  ÖZKAN

SAKARYA            4              AZİZE    ÇEROĞLU

SAKARYA            5              EMEL     AKÇİL

SAKARYA            6              GÜNDÜZ KADİR GENÇCAN

SAKARYA            7              ALİ FETHİ             GÜRLER

SAKARYA            8              ÖZER     ÖZÇINAR

SAMSUN             1              MURAT ÇAN

SAMSUN             2              MEHMET             KARAMAN

SAMSUN             3              MUSTAFA           YEŞİLYURT

SAMSUN             4              NAZAN GÜNEYSU

SAMSUN             5              MEHMET             ÖZDAĞ

SAMSUN             6              SUAT     YILDIZ

SAMSUN             7              NEŞE     KANGÜLEÇ

SAMSUN             8              NİLSU İREM        KOÇYİĞİT

SAMSUN             9              ÖZLER   YILMAZ

SİİRT      1             UMUT   DAYANAN

SİİRT      2             DENİZ    ACAR

SİİRT      3             MEHMET ZAKİR KIZILAY

SİNOP   1             BARIŞ    KARADENİZ

SİNOP   2             ŞEVKET TERKAN

SİVAS    1             ULAŞ     KARASU

SİVAS    2             SERDAR                İNCE

SİVAS    3             SERVECAN          KAYA

SİVAS    4             LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN

SİVAS    5             BAHATTİN           YAVUZ

ŞANLIURFA        1              MAHMUT           TANAL

ŞANLIURFA        2              MÜSLÜM CENGİZHAN  AKALIN

ŞANLIURFA        3              AHMET TÜYSÜZ

ŞANLIURFA        4              ABDULLAH         YEŞİL

ŞANLIURFA        5              İBRAHİM             DİREK

ŞANLIURFA        6              SÜLEYMAN        GÖK

ŞANLIURFA        7              ABDULLAH         MELİK

ŞANLIURFA        8              ABDULLAH         DİREK

ŞANLIURFA        9              MÜSLÜM            ŞİKAK

ŞANLIURFA        10           BERİVAN             VEYSANOĞLU DÜŞME

ŞANLIURFA        11           ABDULKADİR     ÇETİN

ŞANLIURFA        12           VEHBİ   VURAL

ŞANLIURFA        13           İSA         EKİNCİ

ŞANLIURFA        14           AZİZ       BABACAN

ŞIRNAK 1             NİZAR   ÖKTEN

ŞIRNAK 2             BOTAN CİZRELİ

ŞIRNAK 3             ABDULLAH          KAYA

ŞIRNAK 4             AYŞE      BİLİN

TEKİRDAĞ           1              FAİK      ÖZTRAK

TEKİRDAĞ           2              İLHAMİ ÖZCAN AYGUN

TEKİRDAĞ           3              CEM      AVŞAR

TEKİRDAĞ           4              NURTEN              YONTAR

TEKİRDAĞ           5              MUSTAFA ÜLKEM           URUK

TEKİRDAĞ           6              İSMAİL DOĞAROĞLU

TEKİRDAĞ           7              SEMA    KIRKOYUN KİNET

TEKİRDAĞ           8              İSMAİL ÇELEBİ

TOKAT  1             KADİM  DURMAZ

TOKAT  2             DURAN KUM

TOKAT  3             AYHAN KARABEKİROĞLU

TOKAT  4             MEHMET ALİ      KOCAOĞLU

TOKAT  5             CEM       ÇITAK

TRABZON            1              SİBEL     SUİÇMEZ

TRABZON            2              AHMET KAYA

TRABZON            3              MURAT ÖZÇİLİNGİR

TRABZON            4              MUSA   HACIOĞLU

TRABZON            5              İLKER     AKINCI

TRABZON            6              MUSTAFA ERDİ ÇAKIR

TUNCELİ              1              HÜSNİYE             KARAKOYUN

UŞAK    1             ALİ          KARAOBA

UŞAK    2             İSMET   AKIN

UŞAK    3             SEVİNÇ YAZGAN

VAN      1             SERACETTİN       BEDİRHANOĞLU

VAN      2             ERCAN  ÇİÇEK

VAN      3             AZİZ       ÖREK

VAN      4             MUHLİS               ORHAN

VAN      5             MERAL  AYHAN

VAN      6             NURTEN              TAŞ

VAN      7             SÜLEYMAN         KUŞMAN

VAN      8             MEHMET             KAVAL

YALOVA               1              TAHSİN BECAN

YALOVA               2              MEHMET             GÜREL

YALOVA               3              YASEMİN            FAZLACA

ZONGULDAK     1              DENİZ   YAVUZYILMAZ

ZONGULDAK     2              EYLEM ERTUĞ   ERTUĞRUL

ZONGULDAK     3              DOĞA   ŞANLIOĞLU

ZONGULDAK     4              MERVE KIR

ZONGULDAK     5              CEMALETTİN     SAĞTEKİN

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yeniden Refah Partisi aday listesini açıkladı!
MHP Milletvekilliği aday listesi netleşti!
AK Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı
AK Parti'den liste açıklaması
Eski bakanlar İyi Parti listesinde!
İYİ Parti'de aday listesi belli oldu!
CHP milletvekili aday listesi belli oluyor