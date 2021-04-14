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CHP'lilerin haberi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi ama bundan CHP'lilerin haberi yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV'de kendisine yöneltilen 'Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Gerçekten olacak mı?' sorusuna  "Dedi mi, öyle bir şey var mı" diyerek cevap verdi.

Özkoç'un tavrı sosyal medyada gündeme oturdu.

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