CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV'de kendisine yöneltilen 'Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Gerçekten olacak mı?' sorusuna "Dedi mi, öyle bir şey var mı" diyerek cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi ama bundan CHP'lilerin haberi yok



🔹CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldığı televizyon programında adaylık sorusuna "Dedi mi, öyle bir şey var mı" diyerek cevap verdi. pic.twitter.com/1sDbX1zAE6 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2021

Özkoç'un tavrı sosyal medyada gündeme oturdu.