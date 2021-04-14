CHP'lilerin haberi yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi ama bundan CHP'lilerin haberi yok
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV'de kendisine yöneltilen 'Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Gerçekten olacak mı?' sorusuna "Dedi mi, öyle bir şey var mı" diyerek cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi ama bundan CHP'lilerin haberi yok— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2021
🔹CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldığı televizyon programında adaylık sorusuna "Dedi mi, öyle bir şey var mı" diyerek cevap verdi. pic.twitter.com/1sDbX1zAE6
Özkoç'un tavrı sosyal medyada gündeme oturdu.
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