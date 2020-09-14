CHPliler evlat nöbetindeki ailelerle görüşmek için HDP'den izin aldı

Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan beri farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 376’ncı gününde devam ederken CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindekiler HDP’ye ziyarette bulundu.

Özer ve beraberindekiler, HDP ziyaretinin ardından parti binası önünde 1 yılı aşkın süredir evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti.

Aileler, CHP’li heyete kendilerinden önce HDP’yi ziyaret ettikleri dolayısıyla tepki gösterdi.

HDP'DEN İZİN ALDILAR

Ziyaret öncesi açıklamada bulunan baba Süleyman Aydın, CHP’lilerin önce HDP’ye gittiklerini buradan izin aldıktan sonra gelip aileleri ziyaret edeceklerini belirterek, CHP’lilerin 1 yıldır kendilerini ziyarete gelmediğini bugün de gelmelerini istemediklerini söyledi.

Ailelerin tepkileri üzerine CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki parti üyeleri HDP il binasından çıktıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasından aileler, CHP İl Başkanı Gönül Özer’e 1 yıldan bu yana eylemde olduklarını ve çocuklarını HDP’den istediklerini ifade ederek, çocukların HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını CHP’lilerin de bildiğini kaydetti.

"HDP'LİLERLE DİYALOG İÇİN HAZIRIZ"

Yapılan ziyaret ardından açıklamada bulunan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer, "Onları dinledim ailelerin acısını anlıyorum. Çünkü ben de bir anneyim. Umudum tez zamanda ailelerin çocuklarına kavuşmasıdır. HDP’lilerle diyalog için bizler de her zaman aileler için hazırız." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Özer ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.