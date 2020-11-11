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CHP'li Yarkadaş'tan akıllara ziyan iddia!

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, "Türkiye'ye döviz gelmeme" nedeni olarak PKK'lı Selahattin Demirtaş ve "yerli Soros" Osman Kavala'nın tutuklu olmasını gerekçe gösterdi.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, onlarcak kişinin ölümünden sorumlu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için bu kez ekonomi üzerinden yorumlarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konuşan Yardakaş, akıllara ziyan bir çıkış yaptı.

Yarkadaş, "Selahattin Demirtaş'ın burakılması gerekirken, uydurma bir suçlamayla yeniden tutuklanmasına karar verirsen, aynı davadan ceza alması bekleniyorsa, Osman Kavala 1500 gündür cezaevinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuluyorsa, bu ülkeye döviz gelmez." dedi.

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