CHP'li Yarkadaş'tan akıllara ziyan iddia!
CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, "Türkiye'ye döviz gelmeme" nedeni olarak PKK'lı Selahattin Demirtaş ve "yerli Soros" Osman Kavala'nın tutuklu olmasını gerekçe gösterdi.
CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, onlarcak kişinin ölümünden sorumlu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için bu kez ekonomi üzerinden yorumlarda bulundu.
Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konuşan Yardakaş, akıllara ziyan bir çıkış yaptı.
Yarkadaş, "Selahattin Demirtaş'ın burakılması gerekirken, uydurma bir suçlamayla yeniden tutuklanmasına karar verirsen, aynı davadan ceza alması bekleniyorsa, Osman Kavala 1500 gündür cezaevinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuluyorsa, bu ülkeye döviz gelmez." dedi.
Barış Yarkadaş, ülkeye döviz gelmemesini Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasına bağladı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 11, 2020
Yarkadaş, CHP'nin kanalı Halk Tv'de, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala cezaevinde olduğu sürece bu ülkeye döviz de gelmez yabancı yatırımcı da gelmez" dedi. pic.twitter.com/QnK3CDdhzY
Yorumlar