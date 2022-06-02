CHP'li Veli Ağbaba: 'Bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (BESOB) geçen hafta başkanlığa seçilen Fahrettin Bilgit'i ziyaret etti.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK"

Ağbaba, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Kamuoyunda oluşan 'adaylarını açıklamıyorlar' eleştirilerine yanıt veren Ağbaba şunları söyledi:

"Diyorlar ki bize, 'Millet İttifakının adayı kim?' Öncelikle adaylığını açıkla bakalım. Devlet Bahçeli aday gösterdi ama Erdoğan hala ben adayım diyemedi. Bursa'dan söyleyelim, bizim adayımız; 6'lı masayı kuran, Türkiye'de 16 Nisan'daki Adalet Yürüyüşü'nden itibaren toplumun tüm kesimlerini gündeme getiren, onlarla kol kola giren Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur."