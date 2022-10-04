AjansHaber.com.tr Gündem CHP'den Dezenformasyon Yasası'na sert tepki

CHP'li vekillerden Genel Kurul'da Dezenformasyon Yasası protestosu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yeniden Meclis'e getirilen dezenformasyon yasasına sert tepki gösterirken, yolsuzlukların yazılmaması için bu yasanın getirildiğini ifade etti.

Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen, basın yayın kanununda yapılan düzenleme görüşmesi öncesi CHP'li vekiller protesto eylemi yaptı.

Ellerindeki dövizle genel kurula giren CHP'liler gündem dışı konuşmalar yapılırken hep birlikte ayağa kalkıp ellerindeki dövizi havaya kaldırarak "Sansür yasasına hayır" diye slogan attılar.

 

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