CHP'li vekillerden Genel Kurul'da Dezenformasyon Yasası protestosu!

Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen, basın yayın kanununda yapılan düzenleme görüşmesi öncesi CHP'li vekiller protesto eylemi yaptı.

Ellerindeki dövizle genel kurula giren CHP'liler gündem dışı konuşmalar yapılırken hep birlikte ayağa kalkıp ellerindeki dövizi havaya kaldırarak "Sansür yasasına hayır" diye slogan attılar.