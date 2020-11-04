CHP'li vekilden skandal paylaşım

Amerika Birleşik Devletleri, 59. başkanlık seçimleri için sandık başına gitti. Büyük çekişmeye sahne olan seçimin sonuçlarının açıklanması beklenirken, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ABD'deki seçimleri Türkiye'ye bağlayan bir paylaşımda bulundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ABD’deki başkanlık seçimini Türkiye'ye bağlayarak bir paylaşımda bulundu. Bir filmden idam sahnesinin görüntüsünü paylaşan Yavuzyılmaz, “Merhaba büyük Türkiye! İlk kez?” ifadelerini kullandı.

İDAM SAHNESİ ÜZERİNDEN MESAJ

Bir filmden idam edilmek üzere olan kişilerin olduğu sahneyi tweetleyen Yavuzyılmaz, olası seçim sonuçları üzerinden Türkiye'yi idamlık ilan etti. CHP'li vekil paylaşımında, "Merhaba büyük Türkiye! İlk kez?" ifadelerini kullandı.