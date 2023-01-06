CHP’li Utku Çakırözer: “Basın İlan Kurumu’nun ilan taslağı meslek örgütleriyle görüşülerek yeniden düzenlenmeli”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Basın İlan Kurumunun yerel basına yönelik ilan düzenlemesi taslağı hazırladığını söyledi. Taslağın, 13 Ocak'ta son halini alacağını ve "Anadolu basınını yok olmaya mahkum edeceğini" savunan Çakırözer, düzenlemede yer alan ilan koşullarını, yerel internet haber siteleri ve gazetelerin karşılayamayacağını anlattı.

Anadolu medyasının mevcut durumuna bakıldığında bu taslaktaki koşulların gerçekçi olmadığını ifade eden Çakırözer, "İnternet siteleri çalışan sayısını tuttursa haber sayısını; görüntülenme sayısını tuttursa ziyaretçi sayısını tutturamaz. Taslak böyle çıkarsa birçok internet sitesi kapısına kilit vuracak. Koşulları sağlasa bile ilan alabilmek için 24 ay bekleyecekler. İnternet sitelerinin hiçbiri bu koşulları karşılayamayacak ve daha fazla ziyaretçi almak için gerçeklerden uzaklaşıp magazine ve tıklamaya yönelik haberlere yönelecek. Böyle olunca da halkın haber alma hakkı elinden alınmış olacak." diye konuştu.

CHP'li Çakırözer, "taslağın gazeteciliği değil sermayeyi teşvik ettiğini, seçime yakın bir zamanda hayata geçirilmesiyle yerel basının iktidarın borazanına dönüştürülmesinin amaçlandığını" iddia ederek "Basın İlan Kurumunun yerel medyaya yönelik ilan taslağı, internet sitesi yöneticileri ve basın meslek örgütleriyle görüşülerek yeniden düzenlenmeli." önerisinde bulundu.