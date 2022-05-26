CHP’li Ünal Çeviköz’den Finlandiya açıklaması: Desteklemeye hazırız

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından HS’ye röportaj verdi.

‘PKK’ TALEBİ TAKTİKSEL HATAYMIŞ

Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Finlandiya’nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtirken, “NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı” ifadelerini kullandı.

‘CHP FİNLANDİYA’YI DESTEKLEMEYE HAZIR’

CHP’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Çeviköz, “Atatürk de Finlandiya’yı severdi.” diye konuştu.

İktidarın İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini unutmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Çeviköz, “Finlandiya NATO’ya girecek ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olacak” açıklamasında bulundu.

HDP’li Özsoy ise Finlandiya’nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren, tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, “Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya’nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor” dedi.

Yenişafak’ın aktardığına göre Özsoy, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur.”