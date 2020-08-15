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Tunç Soyer'den skandal sözler

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Partili meclis üyelerini bu sözlerle salondan çıkardı: ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor'

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin sorunlarının konuşulduğu Belediye Meclisi'nde demokrasiyi rafa kaldırdı. AK Partili meclis üyelerine “Susmazsanız tüm grubunuzu salondan çıkartırım.” diyen Soyer, “Bazılarına demokrasi bol geliyor.” ifadesini kullandı.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in sorunlarının çözülmeye çalışıldığı Belediye Meclisi’nde AK Partili meclis üyelerine yönelik olarak, “Bakın sizi (meclisten) çıkartırım. Eğer susmazsanız grubunuzu da çıkartırım.” dedi. Soyer’in bu sözlerine tepki gösteren AK Partili üyeler salonu terk etti.

“BAZILARINA DEMOKRASİ BOL GELİYOR”

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal’ın kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Tunç Soyer’in AK Partili meclis üyelerine hitaben “Bazılarına demokrasi bol geliyor.” dediği görüldü.

 

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