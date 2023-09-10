CHP'li Tanrıkulu'nun skandal ifadelerine CHP bile kayıtsız kalamadı!

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

Bekir Bozdağ'dan tepki

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir televizyon kanalındaki konuşmasıyla ilgili, "Kırk binden fazla masum insanımızın katili bölücü terör örgütü PKK'ya tek laf etmeyip de peygamber ocağı ordumuza iftira atanlar, hukuk ve insan haklarını kendilerine kalkan yapamazlar." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftirada bulunan Sezgin Tanrıkulu'nu kınıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi, ulusal ve uluslararası hukuka uygundur. Kırk binden fazla masum insanımızın katili bölücü terör örgütü PKK'ya tek laf etmeyip de peygamber ocağı ordumuza iftira atanlar, hukuk ve insan haklarını kendilerine kalkan yapamazlar.

CHP Tanrıkulu için disiplin hukukunu işletecek ve partiden ihraç edecek mi göreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün müfterilere rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."