CHP'li Tanal, jandarma personelini kovaladı!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tartışmaya girdiği jandarma personeline "eşkıya" diyerek kovaladı.

Dokunulmazlık zırhına güvenerek jandarma personelini kovalayan Tanal hakkında İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir “KANUN ORDUSUDUR” ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir Görevini yapan Jandarmamıza “eşkıya” diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

Tanal'ın jandarma personelini kovaladığı anlar kameralara işte böyle yansıdı.