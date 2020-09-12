CHP'li Soyer'den kaçak yapı

"Kaçakçı" CHP kafası şimdi de Seferihisar’da ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar’daki zeytinliği için sıkma - işleme tesisi ve sulama havuzu için izin aldığı, buna karşın kaçak villa diktiği belirlendi. Kaçak yapının görüntüleri de yayınlandı.

Göreve geldikten kısa bir süre sonra Varyant’taki tarihi Şato Restoran binasını aile lojmanına çevirerek büyük bir skandala imza atan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez de kaçak villası ile gündemde. Yeni Asır’ın haberine göre Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Seferihisar’ın Ulamış Mahallesi’ndeki zeytinlikleri için sıkım ve işleme tesisi ile sulama havuzu için izin aldı. Ancak izne rağmen Soyer çiftinin, zeytinliğe söz konusu tesisleri ve sulama havuzunu değil, yüzme havuzlu villa inşa ettiği ortaya çıktı.

2020 senesinde resmi mal beyanını yenileyen Soyer, Seferihisar Ulamış’ta, İmam Deresi mevkiinde 296-3 nolu ada parselde bir arazisi olduğunu belirtti. Söz konusu mal beyanında bu alan “arazi” olarak belirtildi. 18 Nisan 2018 tarihinde satın alındığı kaydedilen arazinin, 100 bin TL değerinde olduğu ifade edildi.





Mahalle muhtarı: Başkan seçildikten sonra inşaat başladı



Yeni Asır’dan Erhan Gülenç’e konuşan Ulamış Mahalle Muhtarı Kadir Girginer, söz konusu arazideki inşaat iddialarını doğruladı. Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra inşaatın başladığını söyleyen Girginer, söz konusu inşaat ile Neptün Soyer’in daha çok ilgilendiğini belirtti.

Alanın zeytinlik olduğunu ekleyen Muhtar Girginer, “Ancak villa otluk bir bölüme yapılıyor. İnşaat da zannedersem daha bitmedi” dedi.

Kaçak villa iddiası sonrası cevap hakkını kullanması için iletişime geçilmeye çalışılan Tunç Soyer, telefonlara cevap vermedi. Soyer cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Tesis için izin alıp villa dikti



2018 senesinde, söz konusu zeytinlik için sıkım ve işleme tesisi ile sulama havuzu ve müştemilat yapılması için belediyeye proje sunuldu ve izin istendi. Yetkililer, “Sunulan projeye sadık kalmak şartıyla” Soyerlere izin verdi. Söz konusu sıkım tesisinin 400 metrekare civarında olduğu belirtiliyor. Arazide herhangi bir tesis görünmezken villa ve yüzme havuzunun bulunması, “zeytin sıkım ve işleme tesisi ile sulama havuzu inşaatı” adı altında havuzlu villa yapıldığı anlamı taşıyor.

İşte Soyer'in kaçak villasının görüntüleri:







CHP’lilerin ‘kaçak villa’ aşkı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kaçak villası, akıllara CHP’li gazeteciler Yılmaz Özdil, Soner Yalçın ve Fatih Portakal’ın kaçak yapılarını getirdi. Bilindiği üzere Sözcü’nün “Bidon Kafa”sı Yılmaz Özdil, Bodrum’da kaçak villa yaptırmış, söz konusu yapının izinsiz alanları CHP’li belediye tarafından yıkılmıştı. Oda TV’nin sahibi, bir diğer Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın ise İstanbul’daki “kale”sinin kaçak olduğu ortaya çıkmıştı. FOX’un milyoner eski sunucusu Fatih Portakal’ın da İzmir’deki çiftliğinde 3 ruhsatsız yaptı diktiği belirlenmişti.