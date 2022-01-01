CHP'li Sezgin Tanrıkulu yılın ilk gününde kimleri ziyaret ettiğini açıkladı

WikiLeaks belgelerinde Gölge CIA olarak bilinen Amerikan düşünce kuruluşu Stratfor'da 'TR 705' koduyla anılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022’nin ilk gününde yaptığı ziyaretleri paylaştı.

Yeni yılın ilk gününde Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettiğim sevgili #SelahattinDemirtaş’ın herkese mesajı var.https://t.co/ZdrZJbI4PG — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) January 1, 2022

Tanrıkulu, “Sevgili dostum #SelahattinDemirtaş’ın herkese iletmemi istediği yeni yıl mesajını da burada paylaşmak boynumun borcu” diyerek Demirtaş’ın mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Tanrıkulu, daha sonra Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Osman Kavala ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettiğini duyurdu.

"Yeni yılın ilk gününde 2. ziyaretimi Silivri Cezaevine yaptım. Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı’nın selamları var…" diyen Tanrıkulu'nun videolu paylaşımı şöyle:

'EREN BÜLBĞL'ÜN DOĞUM GÜNÜNDE'

Öte yandan Sezgin Tanrıkulu’nun Demirtaş ziyaretine ilişkin AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepkili bir paylaşım geldi. Özalan, “Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun paylaşımı...Milletin "#İyiKiVarsınEren" dediği günde CHP ve ortakları, Selahattin Demirtaş'a sarılıyor. Tam bir utanç vesikası” ifadelerini kullandı.